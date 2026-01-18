林俊易印度賽挑戰本季首冠、澳網開打 今日賽事預告與轉播

林俊易。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有兩場轉播，勇士將在主場迎戰黃蜂，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）領軍挑戰2連勝；另一場為湖人在客場出戰拓荒者，41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和東契奇（Luka Doncic）有望聯手出擊，誰能搶下這場對決的勝利，喜愛NBA的球迷不要錯過。

2026年澳洲網球公開賽今天點燃戰火，當今世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）期許在墨爾本公園首捧冠軍，一舉超越西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），締造男網史上最年輕「生涯大滿貫」紀錄。

林俊易一路挺進印度賽決賽，對手將是世界排名第4的印尼名將克里斯提（Jonatan Christie），挑戰個人本季和賽史首冠。林俊易過去曾與克里斯提交手過4場，對戰成績為1勝3敗，他曾在2025年中國大師賽16強以21：5、22：20贏球，中止對戰3連敗。

NFL

05：30 比爾 VS 野馬 美國聯會分區賽

09：00 49人 VS 海鷹 國家聯會分區賽

澳網公開賽

08：00 第一日

NBA

09：30 黃蜂 VS 勇士

11：00 湖人 VS 拓荒者

轉播：緯來體育

澳洲職棒

12：00 伯斯熱火 VS 阿德雷德巨人 DAZN1

UBA大專籃球聯賽

13：00 虎尾科大 VS 黎明學院

15：00 高雄師大 VS 政治大學

17：00 國立體大 VS 臺灣藝大

19：00 僑光科大 VS 臺灣師大

轉播：緯來精采

印度羽球公開賽

13：30 決賽 愛爾達體育3台

B.League日本職業籃球聯賽

14：30 明星賽 緯來體育、愛爾達體育2台

TPBL

14：30 雲豹 VS 夢想家 轉播：MOMO TV、YouTube

17：00 攻城獅 VS 戰神 轉播：緯來體育、YouTube

TPBL

14：30 國王 VS 夢想家 轉播：MOMO TV、YouTube

17：00 特攻 VS 戰神 轉播：緯來體育、YouTube

轉播：愛爾達體育2台

TPVL

15：00 台中連莊 VS 台北伊斯特

18：30 台鋼天鷹 VS 桃園雲豹飛將

轉播：愛爾達體育4台、緯來育樂

WTT球星挑戰賽-杜哈站

16：00 單打4強

18：30 混雙決賽

22：00 女單決賽

23：00 男單決賽

PLG

17：00 洋基 VS 獵鷹 轉播：MOMO TV、YouTube

