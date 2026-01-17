自由電子報
印度賽》林俊易鏖戰三局擊敗世錦賽銅牌 明與世界第4克里斯提爭本季首冠

2026/01/17 23:28

林俊易。（資料照，路透）林俊易。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕台灣「左手重砲」林俊易今天在超級750系列印度羽球公開賽男單4強賽，以21：9、6：21、22：20擊敗2025年世錦賽銅牌、加拿大好手賴浩俊，生涯首度闖進印度賽決賽，挑戰個人本季和賽史首冠。

世界排名12的林俊易今天碰上世界排名19、年僅21歲的賴浩俊，兩人沒有過去交手紀錄。林俊易首局打出一波8：2的攻勢，並逐漸擴大領優勢，以21：9輕鬆搶下第一局。賴浩俊在第2局開局取得9：3領先，率先搶下第11分，林俊易在技術暫停後仍無法追回失分，賴浩俊以21：6扳回一局。

進入決勝局後，開局雙方有來有往，賴浩俊在3：4落後連取4分超前，林俊易靠著網前小球攻勢追分，以及耐心多拍以8：8扳平戰局，賴浩俊連得2分帶著11：10領先進入技術暫停，林俊易暫停後又將戰局追到13：13平手，戰況陷入膠著，一路戰至17：17，林俊易連得3分取得賽末點，賴浩俊展現十足韌性，化解3個賽末點追到20：20，但在關鍵時刻出現發球失誤，林俊易再來又是利用漂亮的網前攻勢，以22：20將勝利收下。

林俊易的決賽對手將是世界排名第4的印尼名將克里斯提（Jonatan Christie），他稍早以21：18、22：20擊敗世界排名第10的新加坡好手駱建佑。林俊易過去曾與克里斯提交手過3場，對戰成績為1勝3敗，他曾在2025年中國大師賽16強以21：5、22：20贏球，中止對戰2連敗。

