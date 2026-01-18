自由電子報
林俊易印度羽賽逼退4強對手　發豪語全力爭冠

2026/01/18 02:21

〔中央社〕台灣羽球好手林俊易今天在印度羽賽不斷逼對手跟他正面對決，最後在力戰3局後獲勝闖進冠軍賽，賽後他發下豪語，要拿下生涯第一座BWF超級750的冠軍。

2026年世界羽球聯盟（BWF）超級750（Super 750）系列的印度羽球公開賽，本月13日起在新德里的英蒂拉．甘地室內體育場（Indira Gandhi Indoor Arena）進行，林俊易今天與去年世界錦標賽銅牌得主、加拿大好手賴浩俊爭奪冠軍賽門票。

此役，林俊易開賽很快就進入狀況，一路大幅領先的情況下，迅速以21比9拿下首局；次局情況相反，林俊易久攻不下，只能以6比21讓出；末局兩人不斷糾纏，雙方多次戰平，林俊易在20比20平手之際連搶兩分，以22比20奪下決勝局，成功晉級冠軍賽。

賽後林俊易接受中央社記者訪問時表示，其實打到第3局時心裡非常緊張，但兩人20比20平手時對手發球失誤，「氣勢就倒到我這邊了」。

談到今天的對手，林俊易指出，賴浩俊去年曾到台灣訓練，「憑良心說，在訓練的時候我完全打不過他」，且隨著到世界各地比賽的機會多了，「他真的進步很多」。

林俊易告訴中央社記者，因為一起練過球，兩人還算熟悉，「我知道他今天想打聰明球，所以一直壓迫他，讓他跟我正面對決」。

林俊易月初在馬來西亞公開賽拉傷，一度連走路都有困難，但在傷勢復原良好及旁人鼓勵下，他仍到印度參賽並一路殺進男單決賽，這是林俊易生涯第2次有機會奪下BWF超級750的冠軍。

林俊易向中央社記者透露，第1次有機會拚BWF超級750的冠軍時，有種「很想要贏的感覺」，這次在腳不太舒服的情況下能過頭關就算「目標達成了」，所以跟上次相比拚冠軍的壓力沒那麼大，「反正這次就是放開打，但還是想要拿到生涯第一次750冠軍」。

賴浩俊接受中央社記者訪問時，證實了林俊易的想法，他說：「我們彼此都熟，也知道對方要攻擊哪裡，唯一的不同是他的攻擊真的很強，即便我知道他要打哪裡，我還是擋不住。」

除了林俊易打法強勢，賴浩俊也向中央社記者坦承，自己第一次在這樣的大比賽打到4強，「所以其實一上場就十分緊張」，加上昨天和對手力戰3局，打了超過90分鐘才晉級，今天腿感覺比較沒力，「且他（林俊易）很強、速度又很快，所以我才跟不上」。

這次的印度公開賽，地主選手成績最好的是男單一哥森恩（Lakshya Sen），他最終敗在林俊易拍下於8強止步；至於印度名氣最大的羽球明星辛度（PV Sindhu），則是在女單賽事先盛後衰，遭越南女將阮垂玲（Nguyen Thuy Linh）逆轉，黯然於首輪出局。（編輯：洪培英）1150118

