體育 棒球 MLB

MLB》太空人賤價賣他卻換不回柏格曼！2屆明星冠軍終結者宣布退休

2026/01/18 07:34

普雷斯利。（資料照，美聯社）普雷斯利。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》羅森索（Ken Rosenthal）與太空人隨隊記者羅姆（Chandler Rome）報導，37歲明星終結者普瑞斯利（Ryan Pressly）宣布退休，結束13年大聯盟生涯。

普瑞斯利最初於2007年選秀會被紅襪在第11輪選中，2015年透過規則五選秀轉戰雙城，2013年初登大聯盟前，甚至從未在3A投過球，但一登上最高殿堂就一鳴驚人，也確立自己主力牛棚的地位。2018年季中被交易去太空人後，普瑞斯利迎來職棒生涯最輝煌的歲月，從頂級佈局投手進化王牌守護神，7個賽季入選2次明星賽，並在2022年幫助太空人奪冠。

普瑞斯利持續表現出色，但太空人仍想加強牛棚深度，在2023-24年休季引進另一位明星終結者哈德（Josh Hader），讓普瑞斯利回到佈局投手角色。雖然他維持不錯身手，但去年季前太空人為了清出他1400萬美元薪資空間，為了希望簽回自由身的明星三壘手柏格曼（Alex Bregman），最終普瑞斯利放棄不可交易條款，太空人將他送往小熊，只換來一位1A投手貝洛（Juan Bello）。

普瑞斯利來到小熊後，當時小熊也試圖追逐柏格曼，他也被問及可能有望與前隊友再續前緣的想法，然而最終沒有實現，柏格曼選擇以3年1.2億美元合約加盟紅襪；而普瑞斯利去年在小熊表現掙扎，出賽44場投41.1局，防禦率4.35，獨立防禦率（FIP）5.05，ERA+89，並在交易大限遭到指定讓渡（DFA），如今決定退休。

「百感交集，但這一路走來真的精彩無比，那些情誼，從牛棚並肩作戰的兄弟，到一路提攜我的前輩，這些連結是一輩子的。我會想念牛棚裡的鬥嘴、那些在高張力時刻讓大家保持輕鬆的內梗。不過我也期待和家人邁向人生下一篇章，去追逐接下來任何冒險。」普瑞斯利13年生涯出賽667場，投691.1局拿下37勝39敗、防禦率3.33，收下111次中繼成功、117次救援成功。

普雷斯利。（資料照，美聯社）普雷斯利。（資料照，美聯社）

