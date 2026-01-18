MLB》曾砲轟台灣強投黃子鵬！35歲鐵捕找到新東家、美媒分析定位

大培瑞茲。（資料照，陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕曾為委內瑞拉征戰2024年世界棒球12強賽的35歲捕手大培瑞茲（Carlos Eduardo Pérez），去年以小聯盟合約加盟小熊，如今他將重返熟悉的美聯西區。太空人近日公布非40人春訓邀請名單，大培瑞茲入列。

大培瑞茲的弟弟小培瑞茲（Carlos J. Pérez）同樣也是捕手，兩人都在2024年入選世界12強委內瑞拉代表隊。大培瑞茲在該屆賽會表現相當出色，8場比賽敲出9支安打，其中有3轟，包含複賽對上台灣隊黃子鵬的2分砲，另有7分打點，打擊率0.346，攻擊指數1.131。

大培瑞茲於2008年開始職棒生涯，以防守見長的他2015年於天使迎來大聯盟初登場，2018年待過勇士、遊騎兵，之後輾轉金鶯、運動家與洛磯小聯盟系統，2023年才重返大聯盟，擔任運動家替補捕手，該季出賽68場打擊三圍.226/.293/.357，這也是他最後一次在大聯盟亮相，2024年他以小聯盟約續留綠帽軍，去年則以小聯盟約轉戰小熊，但都未能登上最高殿堂。

大培瑞茲生涯在大聯盟5個賽季，累積278場出賽，打擊三圍.218/.265/.327、攻擊指數0.592，累積17轟。如今重返美西加盟太空人，《MLBTR》分析，目前太空人先發捕手為迪亞茲（Yainer Diaz），但自卡拉提尼（Victor Caratini）轉戰雙城後，目前首選替補為薩拉札（César Salazar），而大培瑞茲是僅存有大聯盟資歷的捕手，春訓將爭取開季一席之地。

