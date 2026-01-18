NFL季後賽》比爾延長賽連續致命犯規！野馬絕殺射門勇闖美聯冠軍賽

THE BRONCOS ARE GOING TO THE AFC CHAMPIONSHIP pic.twitter.com/TENPA7js5p — NFL （@NFL） January 18, 2026

〔體育中心／綜合報導〕NFL季後賽分區輪，水牛城比爾碰上美聯頭號種子丹佛野馬，兩隊廝殺進延長賽後，比爾防守組在關鍵時刻連續2次致命犯規，將野馬送到達陣區前，最後交由踢球員魯茲（Wil Lutz）操刀，一腳將比爾的爭冠希望踢飛，野馬以33：30獲勝，自2015年後再闖美聯冠軍賽。

野馬新星四分衛尼克斯。（法新社）

野馬防守組上半場就展現兇悍實力，製造去年勇奪MVP的比爾明星四分衛艾倫（Josh Allen）2次掉球失誤；野馬2年級四分衛尼克斯（Bo Nix）傳出2次達陣，率隊20：10領先比爾。不過本季多次上演後來居上大逆轉的比爾，下半場在兩邊陷入失誤麻煩中迎頭追上，並在比賽最後5秒踢進追平射門，以30：30進入延長賽。

改制後的NFL季後賽，兩隊都將各至少有1次球權，若雙方都未能得分，則下一次先得分的球隊就能獲勝。先攻的野馬未能有效推進，以棄踢作結，給了比爾說再見的大好機會，然而四分衛艾倫想與資深明星外接手庫克斯（Brandin Cooks）遠端連線，卻在對方20碼的位置遭到抄截。

只需射門就能晉級的野馬，靠著四分衛尼克斯與跑衛哈維（RJ Harvey）24碼連線，瞬間將球帶到接近半場，接著比爾發生最不願看見的噩夢，連續2次防守方妨礙傳球（Defensive Pass Interference），直接送野馬到達陣區前8碼，野馬也直接推出踢球員執行23碼絕殺射門，只見球筆直通過球門正中央，野馬淘汰比爾，晉級美聯冠軍賽。

比爾MVP四分衛艾倫。（美聯社）

身為去年聯盟MVP的艾倫，此役39傳25中推進283碼、地面也貢獻66碼，傳出3次達陣，然而包含2次抄截與2次掉球，1人發生多達4次失誤，也讓比爾創隊至今仍與超級盃無緣。賽後他難過落淚，坦言讓自己的隊友失望，整場比賽也不斷錯失機會，這樣的結局令人難受，而這也會糾纏他的人生很長一段時間。

進入聯盟第2年的尼克斯，本季率領野馬打出14勝3敗佳績，奪下美聯頭號種子。經過首輪輪空後好整以暇，今天46傳26中推進279碼，傳出3次達陣（1次被抄截），帶領野馬自2015年後再闖美聯冠軍賽，該年野馬最終也順利拿下超級盃冠軍，尼克斯是否能像傳奇前輩曼寧（Peyton Manning）率隊一路登頂，拭目以待。

