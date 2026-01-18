自由電子報
MLB》「球隊第6人都能拿6000萬...」 前巨人好手痛批道奇重金搶塔克

2026/01/18 09:05

道奇簽下塔克。（取自SportsCenter X）道奇簽下塔克。（取自SportsCenter X）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍洛杉磯道奇以4年2.4億美元簽下FA最大咖塔克（Kyle Tucker），其年薪高達6000萬美元（不算延遲付款），也讓道奇今年團隊薪資估計來到4.29億美元的天文數字，海放大聯盟其他隊伍。對此美國球評、曾效力博覽會、巨人、道奇與運動家的聖安傑洛（F.P. Santangelo）就直言，現在的制度必須改變。

「身為球員，我當然想要一份好合約，但我也想成為擊敗道奇的一份子。」聖安傑羅在《Splash Hit Territory》節目上表示，當一名球員拚盡全力取得生涯首次自由球員資格，必須繳出6年的好表現，光是這點就很困難，他自己也沒辦到過，「但如果我是球星，我才不會想去一支球隊當第5人、第6人。」他直言，他寧願去沒那麼大市場的球隊，協助他們打敗道奇。

聖安傑羅接著提到，道奇簽下塔克，對於棒球迷是件非常糟糕的事，因為其他29隊變得毫無爭冠機會，「當然花這麼多錢不保證一定奪冠，但該死的，他們已經2連霸了！所以身為球迷，我們自然會想著，我們根本毫無勝算。」聖安傑羅還爆料，他聽聞有球員也有相同想法，認為他們根本無法與道奇抗衡。

「有些環節出錯了，必須被修正。」聖安傑羅表示，道奇其實沒做錯任何事，只是按照遊戲規則，但他認為現今這套體系必須有上、下限，「你看馬林魚、國民，或是那些團隊薪資才6700萬美元的球隊，再看到塔克的年薪，應該要設置一些競爭平衡的規定，讓其他球隊也能競爭。」他還舉出正火熱進行的NFL季後賽，沒有保證哪支球隊能奪下超級盃冠軍，沒有一支像道奇這樣的宇宙艦隊。

聖安傑羅直言，道奇瘋狂砸錢的行為，已經讓情況失去控制，並表示球員能爭取自己的收入，是靠著1994年大聯盟封館爭取而來，然而如今時代早已不同，「現在連球隊裡第5、第6好的球員，一年都能賺6000萬美元，有些事情必須要改變。」他也強調，塔克是一位很棒的球員，但絕對不值一年6000萬美元。

