經典賽》大谷出局也不能鬆懈的夢幻打線！火腿名將揭心目中關鍵人物

日本武士隊。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽將於明年3月開打，由大谷翔平領軍的日本武士隊誓言挑戰衛冕。大谷前隊友、日本火腿名將中田翔，近期在節目中提出自己心目中的預測先發打線，並點名關鍵球員。

日本隊目前已釋出2波球員名單，共計19人，包含大谷翔平、菊池雄星、松井裕樹、伊藤大海、大勢、種市篤暉、平良海馬、石井大智、菅野智之、松本裕樹、坂本誠志郎、若月健矢、牧秀悟、源田壯亮、佐藤輝明、牧原大成、周東佑京、近藤健介、森下翔太。對於現階段入選名單，中田翔表示：「這些人都是不可或缺的戰力，追加名單裡也有很多必要的選手，我覺得是一套非常豪華的陣容。」

根據日媒《Sponichi Annex》報導，接著中田翔將尚未入選的球員一併納入考量，提出自己的預測先發打線，「第1棒中外野鈴木誠也、第2棒指定打擊大谷翔平、第3棒左外野近藤健介、第4棒三壘手村上宗隆、第5棒右外野吉田正尚、第6棒一壘手岡本和真、第7棒二壘手牧秀悟、第8棒游擊手源田壯亮、第9棒捕手坂本誠志郎、先發投手山本由伸。」

隊於此打線安排，中田翔解釋：「短期決戰中，先馳得點往往成為勝負關鍵，由前段棒次製造機會，再由第4、第5、第6棒發揮長打火力、一次拉開比分，是最理想的情況。」

至於打線中的關鍵球員，他點名近藤健介，「不管怎麼說，最讓對手警戒的一定還是大谷選手，大家對他都有極高期待，我自己也是。因此，對手一定會出現刻意閃避對決的狀況。那時候如果是滿壘，輪到近藤選手，就算成功解決大谷，也完全不能鬆一口氣。近藤在這群人當中，擁有最頂尖的選球眼。」

近藤健介。（資料照，法新社）

