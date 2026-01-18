自由電子報
NFL季後賽》野馬剛闖美聯冠軍賽就傳悲報！25歲新星四分衛骨折報銷

2026/01/18 11:16

尼克斯。（法新社）尼克斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯頭號種子丹佛野馬今天在分區輪延長賽，以23碼絕殺射門、33：30淘汰水牛城比爾，闖進美聯冠軍賽。然而賽後馬上傳出悲報，當家新星四分衛尼克斯（Bo Nix）驚傳腳踝骨折，剩餘季後賽報銷。

25歲的尼克斯是2024年選秀會首輪第12順位的大物四分衛，二年級生的他本季率領野馬打出14勝3敗佳績，奪下美聯頭號種子。經過首輪輪空後好整以暇，今天46傳26中推進279碼，傳出3次達陣（1次被抄截），帶領野馬自2015年後再闖美聯冠軍賽。

然而原先有望複製傳奇前輩曼寧（Peyton Manning）率隊一路登頂的他，卻在比賽倒數第2檔進攻時受傷。賽後野馬總教練佩頓（Sean Payton）在媒體室宣布，尼克斯遭遇腳踝骨折傷勢，將於美國時間下週二接受手術，剩餘賽季報銷。

佩頓坦言，原本希望先把消息告訴球隊，但仍選擇回到媒體室公開說明，因為「這種事情要一路保密到週一再跟球隊談，幾乎不可能」，而他也公布，美聯冠軍戰的先發四分衛，將是已經連續2個賽季沒傳過任何1球的史蒂德漢姆（Jarrett Stidham）。佩頓強調，他對這位29歲替補四分衛充滿信心。

尼克斯的倒下也立刻影響賭盤走向，根據《BetMGM》，野馬的超級盃賠率從+325直接下滑至+900。「大家一定會很失望，」佩頓表示，「會有很多情緒，但接下來就得重新全神貫注。」

