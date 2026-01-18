自由電子報
體育 棒球

經典賽》入選將寫史上首見紀錄 陳冠宇：集訓全力以赴

2026/01/18 13:35

陳冠宇。（本報資料照）陳冠宇。（本報資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿35歲左投陳冠宇原本打算婉拒經典賽台灣隊邀請，在總教練曾豪駒「茅廬不只三顧」，終於說服他參戰，成為史上首位各參戰3屆12強和經典賽的台灣選手，陳冠宇今天出席品牌活動表示，既然決定參加就會在集訓全力以赴。

35歲的左投陳冠宇因諸多考量，原本打算婉拒邀請，不過經典賽台灣隊總教練曾豪駒「茅廬不只三顧」，終於說服樂天桃猿子弟兵參賽，曾總在15日透露，「我一直不厭其煩地問冠宇，他可能受不了才答應，非常謝謝他願意為國家再披一次戰袍，過幾天就會投入集訓。」

陳冠宇今出席台灣在地運動品牌「Taiwolf」進駐台北大巨蛋的開幕活動，跟會長蔡其昌發送 200 份「台灣尚勇」春聯。談到參戰的決定，他表示，「這個我比較想在球場再講，等到報到後再一併說明。」

陳冠宇曾參戰2015、19、24年世界12強賽，以及2017、23年世界棒球經典賽，如今再投入今年經典賽，成為史上第1位參加過各3屆12強和經典賽的台灣選手。

陳冠宇表示，休賽季都有持續訓練，讓自己準備好，既然已經決定要去，那就全力準備，「並不是為了誰而決定要去，這會是我人生中很好的回憶。」

