MLB》宇宙道奇無極限砸錢補強！ 名主持人痛批笑話：棒球界災難

2026/01/18 12:12

衛冕軍道奇在休賽季重磅補強，劍指3連霸。（法新社資料照）衛冕軍道奇在休賽季重磅補強，劍指3連霸。（法新社資料照）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇在休賽季重磅補強，先以3年6900萬美元拿下明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz），再以4年2.4億美元網羅強打外野手塔克（Kyle Tucker），劍指3連霸。但這樣砸錢補強的做法，引發球界人士批判。

美國體育電台主持人「瘋狗」魯索（Chris Russo）近日登上播客節目《The Dan Patrick Show》，他直言：「老實說吧，道奇的補強對棒球界來說是最糟糕的事。他們到底要拿下多少人才能滿足？」

魯索表示，他理解道奇的補強方針，「他們確實需要一名能打的外野手和一位終結者。」不過對於瘋狂大撒幣的做法，他無法接受。

魯索指出：「這已經完全失控了，他們的團隊薪資超過5億美元。當然，道奇隊並沒有違規，一切都在規則之內，但也該是時候重新整頓這些規則了。」

魯索直呼：「他們現在的做法簡直像個笑話，很多球隊老闆都在說『我們到底要怎麼跟道奇競爭』。再說一次，道奇本身沒有錯，錯的是制度。」

魯索認為，道奇戰力太強，實力天秤嚴重傾斜，「道奇一定會一路勝出，這既無聊，更是棒球界的災難。如今球界被少數大市場球隊壟斷，卻沒有人知道該如何解決這個問題。」

