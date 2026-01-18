快來報名！南投包場看「冠軍之路」拿「台灣尚勇」春聯

立委羅美玲1月20日晚上，南投戲院包場觀看《冠軍之路》，邀請蔡其昌等人到場交流。（圖擷自羅美玲臉書粉專）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕《冠軍之路》世界12強棒球賽紀錄片，半個月票房突破4500萬元，感動很多觀眾，不少南投民眾敲碗包場，立委羅美玲包場週四（22日）晚間包場南投戲院，映後中華職棒會長蔡其昌會給觀眾交流並發送「台灣尚勇」春聯，想看的南投棒球迷須事先上網填寫報名表單，網址為：https://forms.gle/dtQKRf4vKeRSSV2b8。

12強棒球賽曾讓台灣球迷感動又興奮好久，而奪冠國手、教練在奪下冠軍的那一刻都流下眼淚，記錄台灣棒球創造奇蹟的過程，背後的辛苦與心酸，拍成《冠軍之路》紀錄片，元旦上映後，半個月票房破4500萬元，是台灣紀錄片第三名，立委羅美玲為南投球迷包場，邀中華職棒會長蔡其昌、温世政到場陪大家觀看並交流。

羅美玲表示，1月20日晚間6時20分簽到取票、入場，6時35分到45分有映前引言、來賓致詞後放映電影，8時45分到9時映後交流，接著由蔡其昌發送「台灣尚勇」春聯。

考量座位數，因此必須事先報名填表，報名網址為：

https://forms.gle/dtQKRf4vKeRSSV2b8，想一起感動的球迷報名動作要快。

