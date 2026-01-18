自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

NFL季後賽》海鷹血虐49人闖國聯冠軍賽！「超級盃定律」剩最後一步

2026/01/18 13:50

海鷹闖進國聯冠軍賽。（美聯社）海鷹闖進國聯冠軍賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NFL季後賽分區輪，國聯頭號種子西雅圖海鷹迎戰舊金山49人，上演國聯西區死敵對決，然而傷病纏身的49人完全不是海鷹對手，最終海鷹沒有讓「下剋上」劇本出現，以41：6血洗49人，輕鬆挺進國聯冠軍賽。

49人本季傷兵滿盈，陣中巨星如衝傳手波薩（Nick Bosa）、線衛沃納（Fred Warner）都整季報銷，四分衛珀迪（Brock Purdy）、外接手詹寧斯（Jauan Jennings）與近端鋒基特爾（George Kittle）也都曾因傷缺陣。即便如此，49人仍在「三強鼎立」的國聯西區殺出血路，拿下12勝5敗，並在外卡輪淘汰衛冕軍費城老鷹。

然而49人在外卡賽的勝利中又失去基特爾，他遭遇阿基里斯腱撕裂報銷。殘兵缺將的49人今天硬碰海鷹，開賽13秒就立刻遭到沙希德（Rashid Shaheed）開球回攻拿陣，接下來拿回球權強打4檔失敗，隨後又發生掉球失誤，海鷹趁機再補一記重拳，四分衛達諾德（Sam Darnold）與本季接球碼數王史密斯-恩吉格巴（Jaxon Smith-Njigba）連線達陣，49人首節打完就已經取得17：0大幅領先。

49人次節兩度接近紅區卻屢攻不下，只能以射門作結；反觀海鷹繼續用達陣暴擊49人。雪上加霜的是，49人在該節又傷了本季難得超級健康的巨星跑衛麥卡佛（Christian McCaffrey），他在第三節短暫回歸之後便再度退場，但此時海鷹的「鞭屍」仍在繼續，49人毫無回擊之力，黯然結束驚奇賽季，看著海鷹輕鬆闖進國聯冠軍賽。

達諾德、珀迪賽後互相致意。（法新社）達諾德、珀迪賽後互相致意。（法新社）

49人全場毫無競爭力，吞下隊史第2慘烈的季後賽失利，最慘發生在 1986年分區賽，以3：49慘敗給紐約巨人。此役四分衛珀迪在海鷹防守組壓制下，27傳15中僅推進140碼，發生1次被抄截與1次掉球失誤。

海鷹本季擁有全聯盟最強防守組之一，今天再度扮演獲勝功臣，四分衛達諾德賽後也不禁盛讚：「他們真的不可思議，每一場比賽都為我們挺身而出，怎麼誇都不為過。」另外，海鷹跑衛沃克三世（Kenneth Walker III）此役跑出116碼與3次達陣上演「帽子戲法」，追平名將亞歷山大（Shaun Alexander）的隊史季後賽單場最多跑陣達陣紀錄。

海鷹本季以14勝3敗拿下國聯頭號種子自2014年後首次、隊史第4度以國聯頭號種子闖進季後賽，值得一提的是，過去海鷹3次奪下國聯頭號種子的賽季，最終都成功打進超級盃，並在2013年奪冠。如今海鷹順利挺進國聯冠軍賽，只要再1勝，就能完成隊史「超級盃定律」。

沃克三世。（法新社）沃克三世。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中