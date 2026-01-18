NFL季後賽》海鷹血虐49人闖國聯冠軍賽！「超級盃定律」剩最後一步

海鷹闖進國聯冠軍賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NFL季後賽分區輪，國聯頭號種子西雅圖海鷹迎戰舊金山49人，上演國聯西區死敵對決，然而傷病纏身的49人完全不是海鷹對手，最終海鷹沒有讓「下剋上」劇本出現，以41：6血洗49人，輕鬆挺進國聯冠軍賽。

49人本季傷兵滿盈，陣中巨星如衝傳手波薩（Nick Bosa）、線衛沃納（Fred Warner）都整季報銷，四分衛珀迪（Brock Purdy）、外接手詹寧斯（Jauan Jennings）與近端鋒基特爾（George Kittle）也都曾因傷缺陣。即便如此，49人仍在「三強鼎立」的國聯西區殺出血路，拿下12勝5敗，並在外卡輪淘汰衛冕軍費城老鷹。

請繼續往下閱讀...

然而49人在外卡賽的勝利中又失去基特爾，他遭遇阿基里斯腱撕裂報銷。殘兵缺將的49人今天硬碰海鷹，開賽13秒就立刻遭到沙希德（Rashid Shaheed）開球回攻拿陣，接下來拿回球權強打4檔失敗，隨後又發生掉球失誤，海鷹趁機再補一記重拳，四分衛達諾德（Sam Darnold）與本季接球碼數王史密斯-恩吉格巴（Jaxon Smith-Njigba）連線達陣，49人首節打完就已經取得17：0大幅領先。

RASHID SHAHEED 95-YARD KICKOFF RETURN TO START THE GAME.



SFvsSEA on FOX/FOX One

Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/buR0WrfA6x — NFL （@NFL） January 18, 2026

49人次節兩度接近紅區卻屢攻不下，只能以射門作結；反觀海鷹繼續用達陣暴擊49人。雪上加霜的是，49人在該節又傷了本季難得超級健康的巨星跑衛麥卡佛（Christian McCaffrey），他在第三節短暫回歸之後便再度退場，但此時海鷹的「鞭屍」仍在繼續，49人毫無回擊之力，黯然結束驚奇賽季，看著海鷹輕鬆闖進國聯冠軍賽。

達諾德、珀迪賽後互相致意。（法新社）

49人全場毫無競爭力，吞下隊史第2慘烈的季後賽失利，最慘發生在 1986年分區賽，以3：49慘敗給紐約巨人。此役四分衛珀迪在海鷹防守組壓制下，27傳15中僅推進140碼，發生1次被抄截與1次掉球失誤。

海鷹本季擁有全聯盟最強防守組之一，今天再度扮演獲勝功臣，四分衛達諾德賽後也不禁盛讚：「他們真的不可思議，每一場比賽都為我們挺身而出，怎麼誇都不為過。」另外，海鷹跑衛沃克三世（Kenneth Walker III）此役跑出116碼與3次達陣上演「帽子戲法」，追平名將亞歷山大（Shaun Alexander）的隊史季後賽單場最多跑陣達陣紀錄。

海鷹本季以14勝3敗拿下國聯頭號種子自2014年後首次、隊史第4度以國聯頭號種子闖進季後賽，值得一提的是，過去海鷹3次奪下國聯頭號種子的賽季，最終都成功打進超級盃，並在2013年奪冠。如今海鷹順利挺進國聯冠軍賽，只要再1勝，就能完成隊史「超級盃定律」。

沃克三世。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法