體育 籃球 NBA

NBA》柯瑞拿14分沒差 回鍋的莫爾頓砍24分助勇士奪3連勝

2026/01/18 12:04

柯瑞。（美聯社）柯瑞。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰黃蜂，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）只拿14分，輪到其他隊友們表演，替補上陣的莫爾頓（De'Anthony Melton）替補繳出全隊最高24分，終場勇士以136：116輕取對手，收下3連勝。

勇士近6戰拿下5勝，狀況並不差且兩隊上次交手由灣區大軍拿下勝利，巴特勒（Jimmy Butler III）今天因私人因素缺陣。

勇士今天首節打完就取得雙位數領先，上半場外線大有斬獲，全隊三分球26投13中，D.格林（Draymond Green）、替補上陣的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）拿下10分為全隊最高，半場打完暫時以69：57領先，倒是一哥柯瑞上半場沒有三分球進帳，拿下8分；黃蜂方面，米勒（Brandon Miller）攻下全場最高17分。

黃蜂在第3節打出競爭力，一口氣追到3分落後，但D.格林、小裴頓（Gary Payton II ）跳出飆進三分球，助隊穩住領先差距，拉出一波16：4攻勢擴大優勢。雖然黃蜂在末節一度追到個位數差距，但勇士很快反擊，穩穩把勝利收進口袋。

勇士今天8人得分上雙，莫爾頓攻下24分、6籃板，格林進帳20分，柯瑞14分、5助攻，連續20場比賽至少命中兩顆三分球，為聯盟最長紀錄；黃蜂米勒攻下全場最高28分。

