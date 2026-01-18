自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》談老戰友陳鏞基引退 林智勝玩笑「點名」王勝偉

2026/01/18 12:50

王勝偉（右）與林智勝。（資料照，記者陳志曲攝）王勝偉（右）與林智勝。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／斗六報導〕味全龍隊今開訓，公佈教練團成員中，林智勝擔任一軍助理打擊教練。去年引退的他，今年要轉任教練提攜龍隊學弟們。

林智勝說，自己在去年秋訓期間已先「實習」教練工作一個月，讓他更確定未來方向。「慢慢去跟選手互動，了解當選手的心態，還有當教練對選手的期許，找到一個中間可以溝通的橋樑。」

談到轉任教練後的觀察，林智勝點出心態的重要性。「技術上大家其實都在同一個等級，不然不會打到職棒，真正拉開差距的是心態。怎麼看待結果、怎麼面對訓練與比賽，能不能保持正面能量，這才是關鍵。」他也強調，教練的角色就是引導選手，把平時學到的東西慢慢應用到比賽中。

至於未來是否有出國進修計畫，林智勝給自己設定了務實目標，說：「今年設定的目標是，不管在一軍或二軍，先看球隊缺什麼，如果真的有需要，我再出去學，這樣比較有目標，也能補到球隊真正需要的細節。」

而談到國家隊老戰友陳鏞基的退休話題，林智勝開玩笑說，現效力富邦悍將的41歲王勝偉，也許會是下一位。笑說：「退役喔？差不多了啦，下一個可能是王勝偉了。也到了那個身分，這是很正常的事，在這個時間點退也沒什麼不好，想清楚再決定，就不會有遺憾。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中