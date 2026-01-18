中職》談老戰友陳鏞基引退 林智勝玩笑「點名」王勝偉

王勝偉（右）與林智勝。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／斗六報導〕味全龍隊今開訓，公佈教練團成員中，林智勝擔任一軍助理打擊教練。去年引退的他，今年要轉任教練提攜龍隊學弟們。

林智勝說，自己在去年秋訓期間已先「實習」教練工作一個月，讓他更確定未來方向。「慢慢去跟選手互動，了解當選手的心態，還有當教練對選手的期許，找到一個中間可以溝通的橋樑。」

談到轉任教練後的觀察，林智勝點出心態的重要性。「技術上大家其實都在同一個等級，不然不會打到職棒，真正拉開差距的是心態。怎麼看待結果、怎麼面對訓練與比賽，能不能保持正面能量，這才是關鍵。」他也強調，教練的角色就是引導選手，把平時學到的東西慢慢應用到比賽中。

至於未來是否有出國進修計畫，林智勝給自己設定了務實目標，說：「今年設定的目標是，不管在一軍或二軍，先看球隊缺什麼，如果真的有需要，我再出去學，這樣比較有目標，也能補到球隊真正需要的細節。」

而談到國家隊老戰友陳鏞基的退休話題，林智勝開玩笑說，現效力富邦悍將的41歲王勝偉，也許會是下一位。笑說：「退役喔？差不多了啦，下一個可能是王勝偉了。也到了那個身分，這是很正常的事，在這個時間點退也沒什麼不好，想清楚再決定，就不會有遺憾。」

