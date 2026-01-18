經典賽》曾砸大谷的明星終結者盼入選國家隊！有信心擊敗日本、美國

蘇亞雷斯曾對大谷投觸身球。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽將於明年3月開打，近日政局動盪的委內瑞拉預計會如期參賽。休季從教士轉戰勇士的火球明星終結者蘇亞雷斯（Robert Suárez），也渴望入選國家隊。

34歲的蘇亞雷斯本季出賽70場，投69.2局送出75次三振，防禦率2.97，獨立防禦率（FIP）2.88，每局被上壘率0.90，ERA+144，拿下40次救援成功為今年國聯救援王，也入選生涯第2次明星賽。值得一提的是，美國時間6月19日道奇與教士之戰，蘇雷亞斯疑似對日本巨星大谷翔平投出故意觸身球，引爆衝突。

請繼續往下閱讀...

近期接受日媒《日刊體育》採訪，蘇亞雷斯信心十足表示：「我認為我們會成為一支能夠擊敗美國與日本的球隊，我非常希望能入選國家隊。」過去曾效力日本職棒軟銀與阪神的他，也提到對日本棒球的情感：「我很喜歡日本的棒球文化，在日本打球時學到很多，對我幫助非常大。日本隊一定很難對付，但我就是想擊敗他們。」

另外，在大谷天使時期和他當過隊友的倫吉佛（Luis Rengifo），也喊話想和代表委內瑞拉出戰，「我很想在WBC跟翔平對戰，如果能在場上和這位前隊友交手，真的會很酷。日本上一屆真的很強，這屆他們依然會是最強勁的對手之一。」

倫吉佛強調，經典賽這種大型國際賽事，他一定會想參加，「能代表自己的國家出賽是非常棒的經驗，像艾圖維（Jose Altuve），阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）這些頂尖球星都有可能參賽，奪冠並非不可能，我們想組成一支比上次更強的隊伍。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法