自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》曾砸大谷的明星終結者盼入選國家隊！有信心擊敗日本、美國

2026/01/18 14:17

蘇亞雷斯曾對大谷投觸身球。（資料照，美聯社）蘇亞雷斯曾對大谷投觸身球。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽將於明年3月開打，近日政局動盪的委內瑞拉預計會如期參賽。休季從教士轉戰勇士的火球明星終結者蘇亞雷斯（Robert Suárez），也渴望入選國家隊。

34歲的蘇亞雷斯本季出賽70場，投69.2局送出75次三振，防禦率2.97，獨立防禦率（FIP）2.88，每局被上壘率0.90，ERA+144，拿下40次救援成功為今年國聯救援王，也入選生涯第2次明星賽。值得一提的是，美國時間6月19日道奇與教士之戰，蘇雷亞斯疑似對日本巨星大谷翔平投出故意觸身球，引爆衝突。

近期接受日媒《日刊體育》採訪，蘇亞雷斯信心十足表示：「我認為我們會成為一支能夠擊敗美國與日本的球隊，我非常希望能入選國家隊。」過去曾效力日本職棒軟銀與阪神的他，也提到對日本棒球的情感：「我很喜歡日本的棒球文化，在日本打球時學到很多，對我幫助非常大。日本隊一定很難對付，但我就是想擊敗他們。」

另外，在大谷天使時期和他當過隊友的倫吉佛（Luis Rengifo），也喊話想和代表委內瑞拉出戰，「我很想在WBC跟翔平對戰，如果能在場上和這位前隊友交手，真的會很酷。日本上一屆真的很強，這屆他們依然會是最強勁的對手之一。」

倫吉佛強調，經典賽這種大型國際賽事，他一定會想參加，「能代表自己的國家出賽是非常棒的經驗，像艾圖維（Jose Altuve），阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）這些頂尖球星都有可能參賽，奪冠並非不可能，我們想組成一支比上次更強的隊伍。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中