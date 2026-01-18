「Team Taiwan尚勇」秒殺 蔡麗青農曆年前再加碼5場

南市議員蔡麗青發放「Team Taiwan尚勇」春聯，現場秒殺，預告將再加碼5場。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕中華職棒會長、民進黨籍立委蔡其昌於全國319個據點同步發放2026年「Team Taiwan尚勇」春聯，民眾來到南市議員蔡麗青的土城、國安海佃兩個服務處排隊領取、瞬間秒殺，預告將再加碼5場春聯發放公益活動。

蔡其昌2025年發送「台灣尚勇」春聯成熱門話題，今年再推「Team Taiwan尚勇」春聯民眾搶排熱情不減！因應索取春聯的人潮，市議員蔡麗青今天土城、國安海佃兩個服務處同步開放索取，現場播放台灣尚勇歌曲，並和民眾在現場大喊台灣尚勇，氣氛相當歡樂，今天除了發放「台灣尚勇」春聯，也發放蔡麗青馬年卡通春聯，感受到濃濃新年氣息。

蔡麗青表示，感謝蔡其昌對職棒的關心，並且大方分享台灣尚勇春聯，讓喜愛棒球的民眾可以藉春聯表達支持，今天和全國同步發放春聯，一早現場擠滿了人潮相當熱鬧，民眾非常興奮能拿到台灣尚勇春聯，從民眾對春聯的喜愛跟期待來看，棒球世界第一的快樂氣氛仍未消退，並且凝聚了國人的感情，大家共同期待台灣棒球能夠繼續在國際舞台發光發熱。

蔡麗青也加碼宣布，農曆年前將連續舉辦5場寒冬送暖活動，並且邀請書法老師現場手寫春聯，發放賴清德總統1元福袋，要給鄉親滿滿的祝福，共同迎接新的一年。

