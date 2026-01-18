自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

「Team Taiwan尚勇」秒殺 蔡麗青農曆年前再加碼5場

2026/01/18 14:46

南市議員蔡麗青發放「Team Taiwan尚勇」春聯，現場秒殺，預告將再加碼5場。（記者王姝琇攝）南市議員蔡麗青發放「Team Taiwan尚勇」春聯，現場秒殺，預告將再加碼5場。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕中華職棒會長、民進黨籍立委蔡其昌於全國319個據點同步發放2026年「Team Taiwan尚勇」春聯，民眾來到南市議員蔡麗青的土城、國安海佃兩個服務處排隊領取、瞬間秒殺，預告將再加碼5場春聯發放公益活動。

蔡其昌2025年發送「台灣尚勇」春聯成熱門話題，今年再推「Team Taiwan尚勇」春聯民眾搶排熱情不減！因應索取春聯的人潮，市議員蔡麗青今天土城、國安海佃兩個服務處同步開放索取，現場播放台灣尚勇歌曲，並和民眾在現場大喊台灣尚勇，氣氛相當歡樂，今天除了發放「台灣尚勇」春聯，也發放蔡麗青馬年卡通春聯，感受到濃濃新年氣息。

蔡麗青表示，感謝蔡其昌對職棒的關心，並且大方分享台灣尚勇春聯，讓喜愛棒球的民眾可以藉春聯表達支持，今天和全國同步發放春聯，一早現場擠滿了人潮相當熱鬧，民眾非常興奮能拿到台灣尚勇春聯，從民眾對春聯的喜愛跟期待來看，棒球世界第一的快樂氣氛仍未消退，並且凝聚了國人的感情，大家共同期待台灣棒球能夠繼續在國際舞台發光發熱。

蔡麗青也加碼宣布，農曆年前將連續舉辦5場寒冬送暖活動，並且邀請書法老師現場手寫春聯，發放賴清德總統1元福袋，要給鄉親滿滿的祝福，共同迎接新的一年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中