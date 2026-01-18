自由電子報
體育 棒球

台灣隊「冠軍之路」紀錄片熱映 台中議員林祈烽包場加開到3場滿足熱血民眾

2026/01/18 15:56

台灣隊「冠軍之路」紀錄片熱映，台中議員林祈烽包場3場滿足熱血民眾。（林祈烽提供）台灣隊「冠軍之路」紀錄片熱映，台中議員林祈烽包場3場滿足熱血民眾。（林祈烽提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣隊勇奪世界12強賽冠軍紀錄片「冠軍之路」上映兩週，熱度不減，台中市議員林祈烽與台中市陽光城市發展協會理事長李文烈偕同企業，與中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌、立法委員何欣純共同包場支持國片，短短3天吸逾2000人報名，因反應太熱烈緊急加場，共推出3場滿足近700民眾進場觀影，見證台灣英雄從不被看好，一路拚搏到站上世界冠軍的感動歷程。

林祈烽說，台灣隊參加各種國際賽事，屢遭中共的打壓，「冠軍之路」熱血勵志的紀錄片，能使台灣人更加團結勇敢，不再懼怕其他國家的輕視與打壓，攜手社會資源舉辦熱映會，邀民眾一起來見證，結果民眾迴響超熱烈，開放報名才3天就湧入2000人報名，感謝亞哥開發建設有限公司及財團法人得根教育基金會的支持，讓他得以一口氣開到3場次，滿足民眾的期待，更希望透過實際行動為台灣隊加油打氣，期盼3月登場的世界棒球經典賽能再創佳績。

蔡其昌也到場應援，他說，2024年台灣隊一度不被全國甚至全世界看好，最後以4比0完封賽前27連勝的日本隊，創下歷史性一刻，正如Team Taiwan台灣隊與台灣人長年不被世界看好，但我們從未放棄自己，無論是民主奇蹟或半導體產業，都在國際上變得關鍵重要，台灣正走在自己的冠軍之路上。

何欣純也指出，未來她也將持續以行動支持體育發展，協助建置更完善的訓練環境與基層培育體系，讓更多有志向的年輕球員透過專業訓練，有機會成為國手並站上世界第一的舞台，讓台中市與全台灣持續進步、越來越好。

觀影現場另有上好印刷股份有限公司董事長楊勝得與偑巷咖啡負責人莊浚勝，準備香菜歐蕾、香菜拿鐵等特色飲品，讓民眾以「正港台灣味」為台灣隊應援，林祈烽更逐一致贈「神馬龍賺」新春小紅包，氣氛熱烈。

包括蔡其昌及何欣純等均到場應援。（林祈烽提供）包括蔡其昌及何欣純等均到場應援。（林祈烽提供）

