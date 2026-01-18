澳網》安檢趨嚴 球迷失望買不到場地通行票

澳洲雪梨邦代海灘槍擊事件後，澳網安檢更嚴格，主辦方為控制人數減少售票，引起民怨。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕一年一度的網球四大滿貫賽之一澳洲公開賽18日進行第一天賽事，但票價親民的日間場地通行票卻在短時間內就宣布停售，讓頂著高溫大排長龍的球迷十分失望，也對主辦單位怨聲載道。

《路透》18日報導，鑑於雪梨旅遊景點邦代海灘（Bondi Beach）上月發生重大槍擊案，在墨爾本舉行的澳網安檢明顯升級；比賽開打才1小時，主辦單位旋即因購票民眾太過踴躍，宣布暫停販售價格較親民的「場地通行票」（Ground Pass），讓數百名不畏高溫排隊買票的球迷錯愕不已。

據了解，場地通行票成人日間場次售價65澳幣（約台幣1400元），大致上可自由進出各次要球場，是澳網極受歡迎的入門選項。澳網主辦單位主席提列（Craig Tiley）證實，目前僅剩較昂貴的主球場門票可供購買，但許多球迷並不知情，仍排在場外等候多時。

來自荷蘭的遊客梅恩（Josh Main）表示，全家此行原本盼能一睹大滿貫賽事，沒想到卻頗為失望，「我們去找門票，發現排了好長的隊，心想我們方向對嗎？他們告訴我們票都賣完了， 無法進場，倒是拉佛球場（Rod Laver Arena）還有票，但我們今天不打算坐在那裡，票價又很貴，要300澳幣（約台幣6400元）」。

本地球迷同樣感到失落。墨爾本居民艾爾頓．游（Elton Yu，音譯）表示，他沒想過會買不到場地通行票，「這大大出我意料之外，我每年都會買的」。

提列表示，這次售票暫停僅限這個週日的日間場次，另有夜間場地通行票可買，「我們必須暫停售票，因為我們希望現場每個人都能盡興」。他表示，下午5時過後的夜間場地通行票還有，售價49澳幣（約台幣1050元），可現場購票。

