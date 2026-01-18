自由電子報
MLB》道奇延遲支付達341億 專家點出兩大「獨角獸」優勢：其他球隊學不來...

2026/01/18 16:48

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日前以4年2.4億美元（約新台幣75.9億）網羅自由市場最大咖外野手塔克（Kyle Tucker），合約中包含部分的延遲支付。加上塔克的合約後，道奇延遲支付合約金額高達10億8000萬美元（約341億台幣）。曾在大聯盟投出完全比賽的前運動家左投布瑞登（Dallas Braden）點出道奇能這樣做的兩大優勢，是其他球隊完全不能模仿的。

「道奇擁有兩隻獨角獸，」布瑞登表示，一個是大聯盟最高的電視轉播合約，另一個就是大谷翔平，他們們透過與大聯盟協商電視轉播權與收益分潤比例，已經完成了資本化的布局，坦白說，無論是現在還是未來，其他球團都不可能複製。

布瑞登指出，大谷翔平讓道奇得以開拓全新的市場，並徹底放大他的超級球星價值，這是其他球隊根本無法做到的，使道奇在財務彈性上遠勝其他球團。其中，與日本電視台所簽訂的轉播合約，扮演了極為關鍵的角色。

布瑞登進一步分析，或許會有人會反駁，認為其他球團只要採取與道奇相同的延遲支付槓策略就行了，但正因為轉播合約與收益比例的存在，讓其他球團根本無法複製同樣的獲利。歸根究柢，道奇已經建立起一個能夠持續創造龐大利益的結構，他們並沒有違規，只是把機會發揮到了極致。

