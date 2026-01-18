自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

日職》西武帶來林安可台灣記事 吳念庭和郭泰源都有「戲份」

2026/01/18 16:21

西武官方note分享林安可台灣記事。（取自網路）西武官方note分享林安可台灣記事。（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕西武獅今天在官方平台分享日前在台灣舉行林安可記者會的相關記事，除了以「台灣棒球界的英雄」再次介紹林安可，也曝光當天記者會之前吳念庭特別來為他打氣的暖心花絮，而曾效力西武的傳奇名將郭泰源更在台灣款待另一傳奇潮崎哲也，也成為西武此行的珍貴畫面。

西武獅都會透過官方note分享球團的幕後故事，以及選手、工作人員與球團員工每天的努力點滴，並籍此傳達想對球迷說的心意，而在今年新年送上的第一份記事，就是1月9日在台灣舉行的林安可加盟記者會，除了分享當天記者會現場媒體大陣仗的畫面，也以球團公關的視角，記錄林安可在記者會上顯得神情緊張，看得出來他的個性靦腆，為人隨和。

西武官方note分享林安可和吳念庭合照。（取自網路）西武官方note分享林安可和吳念庭合照。（取自網路）

在記者會開始前，曾效力西武獅的吳念庭特地前來為林安可加油打氣，還向西武公關人員分享他眼中的林安可，「總之就是，打擊真的非常兇狠。我想日本的球迷一定也會嚇一跳，絕對是很值得期待的選手！」至於要給林安可什麼建議？吳念庭則說：「建議……？建議嗎……嗯～沒有啦！（笑）」他認為不用太擔心，除了食物好吃，西武獅還是一支讓人感到很自在的球隊。

潮崎哲也不但過去是西武在選秀會第一指名的投手，也在球員時期替獅隊貢獻82勝及55次救援成功，在台灣同樣擁有死忠球迷，官方note就分享他在抵達松山機場時有球迷接機的照片。此外，在記者會的前一天晚上，西武傳奇OB郭泰源也邀潮崎共進晚餐，兩人的珍貴合照在這次記事中曝光。談到前年3月西武獅曾舉行傳奇OB賽，郭泰源還笑說：「如果能在台灣舉行曾在日職打過球的台灣選手OB賽，應該也會很熱鬧吧！台灣人真的很喜歡日本職棒。」

郭泰源（右）和西武資深顧問潮崎哲也的傳奇合影。（取自網路）郭泰源（右）和西武資深顧問潮崎哲也的傳奇合影。（取自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中