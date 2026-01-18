路跑》徐立紘最後一公里忍住淚水 香港馬登上半馬男總二

徐立紘在香港馬拉松男子半馬拿總排名第二名（官方提供）

〔記者吳孟儒／香港報導〕由adidas帶領的台灣長跑好手徐立紘，今天在香港渣打馬拉松衝出1小時09分20秒，拿下總排名第二名，他表示，最後階段其實一度有泛淚的感覺，但有忍住。

就讀台灣師大的徐立紘為台灣備受期待的長跑新星，主攻5000、1萬公尺賽事，去年才開始正式挑戰半程馬拉松，在日本丸龜馬拉松半馬跑出1小時09分07秒。

請繼續往下閱讀...

在去年底台北馬拉松後，徐立紘因神經的傷勢，腳會不自覺的伸直，之後訓練也以場內賽為主，此次香港馬平常心應戰，賽前沒特別做功課，就是跟著大集團順順跑，但剛好自身優勢跟平常練習就愛爬坡，因此香港賽道有不少上、下坡，甚至還有長達2公里的隧道，但這些條件反而成為他在這場跑出佳績的原因。

跑到最後一公里，徐立紘還與其他3名跑者並列，他坦言，當時有一點想流淚的感覺，但還是忍了下來，因為這樣才能好好調整呼吸，最後他也自認狀態沒問題，所以才加速衝出集團，最後以第2名衝線，他說：「其實賽前沒特別去想成績，但結果還不錯。」

徐立紘也感謝adidas在他挑戰香港馬拉松提供的資源，他接下來將以5000、1萬公尺的場內賽為主，至於21公里賽事會以之後的世界大學運動會達標成績為目標，希望能跑進66分鐘。

徐立紘也推薦喜歡挑戰坡度跑步的跑者可以來香港參賽，他還開玩笑地說，喜歡跑國道馬拉松或喝水的人也可以來，「因為很多水站，而且有很長的高架路段。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法