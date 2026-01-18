自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

路跑》徐立紘最後一公里忍住淚水 香港馬登上半馬男總二

2026/01/18 16:26

徐立紘在香港馬拉松男子半馬拿總排名第二名（官方提供）徐立紘在香港馬拉松男子半馬拿總排名第二名（官方提供）

〔記者吳孟儒／香港報導〕由adidas帶領的台灣長跑好手徐立紘，今天在香港渣打馬拉松衝出1小時09分20秒，拿下總排名第二名，他表示，最後階段其實一度有泛淚的感覺，但有忍住。

就讀台灣師大的徐立紘為台灣備受期待的長跑新星，主攻5000、1萬公尺賽事，去年才開始正式挑戰半程馬拉松，在日本丸龜馬拉松半馬跑出1小時09分07秒。

在去年底台北馬拉松後，徐立紘因神經的傷勢，腳會不自覺的伸直，之後訓練也以場內賽為主，此次香港馬平常心應戰，賽前沒特別做功課，就是跟著大集團順順跑，但剛好自身優勢跟平常練習就愛爬坡，因此香港賽道有不少上、下坡，甚至還有長達2公里的隧道，但這些條件反而成為他在這場跑出佳績的原因。

跑到最後一公里，徐立紘還與其他3名跑者並列，他坦言，當時有一點想流淚的感覺，但還是忍了下來，因為這樣才能好好調整呼吸，最後他也自認狀態沒問題，所以才加速衝出集團，最後以第2名衝線，他說：「其實賽前沒特別去想成績，但結果還不錯。」

徐立紘也感謝adidas在他挑戰香港馬拉松提供的資源，他接下來將以5000、1萬公尺的場內賽為主，至於21公里賽事會以之後的世界大學運動會達標成績為目標，希望能跑進66分鐘。

徐立紘也推薦喜歡挑戰坡度跑步的跑者可以來香港參賽，他還開玩笑地說，喜歡跑國道馬拉松或喝水的人也可以來，「因為很多水站，而且有很長的高架路段。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中