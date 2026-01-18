TPBL》克服17分落後大逆轉！克羅馬率龍頭雲豹斬斷夢想家3連勝

克羅馬。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕桃園雲豹今踢館洲際迷你蛋，克服最多17分落後，靠克羅馬末節挺身而出，全場攻下22分，以98：91逆轉福爾摩沙夢想家，中斷對手近期3連勝。

夢想家昨靠新洋將班提爾首秀轟下29分、12籃板，以20分差輕取衛冕軍新北國王，今面對本季交手2次都輸球的雲豹，首節靠高柏鎧在禁區逞威獨攬11分，帶著27：20領先進入次節，隨後張宗憲與馬建豪輪流輸出，兩人單節都有7分進帳，助隊一度領先達17分，雲豹靠林信寬、克羅馬節末的三分彈，在第二節結束前追到45：54。

馬建豪上半場攻下全場最高14分，高柏鎧挹注11分，張宗憲10分進帳，雲豹以米勒11分最佳，克羅馬拿下10分。

雲豹易籃後展開反撲，單節逼出夢想家8次失誤，莊博元與林信寬率隊打出26：18攻勢，在末節開始前追到71：72，決勝節雲豹在麥卡洛能裡能外的演出，打出15：4一波流反超，將領先擴大至雙位數。

夢想家隨即回神，靠馬建豪和高柏鎧得手又取得89：88超前，兩隊你來我往，克羅馬連拿4分，助隊取得92：89領先，高柏鎧在倒數1分14秒夢想家追分之際發生失誤又賠上犯規，隨後克羅馬跳投得手再幫雲豹放進保險分，終場以7分差踢館成功。

雲豹此役5人得分超過雙位數，克羅馬22分有8分集中在第四節，麥卡洛第四節也有8分進帳，全場拿下14分，米勒17分、9籃板，高錦瑋16分、6籃板、8助攻，林信寬挹注14分。

夢想家本季3度對戰雲豹都輸球，馬建豪替補上陣攻下全隊最佳23分，高柏鎧挹注19分、17籃板，班提爾拿下11分、10籃板，張宗憲、忻沃克以及布依德都有10分進帳。

林信寬。（TPBL提供）

蔣淯安。（TPBL提供）

米勒。（TPBL提供）

張宗憲。（TPBL提供）

高錦瑋。（TPBL提供）

