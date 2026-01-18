經典賽》上屆樂極生悲整季報銷！ 道奇21億新同學仍預計參戰

狄亞茲（中）上屆經典賽在慶祝時受傷報銷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上屆世界棒球經典賽因為慶祝導致右膝髕骨韌帶撕裂整季報銷的道奇新同學狄亞茲（Edwin Diaz），預計本屆也會再次參賽。

波多黎各上屆打進複賽排名第6名，此次被分在A組，與古巴、加拿大、巴拿馬、哥倫比亞同組，前紅雀明星捕手莫里納（Yadier Molina）是本屆總教練，而隊長也在去年就已早早確定為大都會球星林多（Francisco Lindor）。

莫里納近日接受當地電視台訪問指出，林多、巴耶茲（Javier Báez）、柯瑞亞（Carlos Correa）、拉莫斯（Heliot Ramos）、貝里歐斯（Jose Berrios）、狄亞茲等人預計都會參賽。

此外，儘管出生美國，但母親擁有古巴與波多黎各血統的10屆金手套得主艾倫納多（Nolan Arenado）預計也會參加波多黎各。莫里納表示：「我們已將這些球員全部列入下次WBC的戰力考量。這將會是一支優秀的隊伍，我們會打出一場精彩的比賽，並以奪冠為目標。」

狄亞茲休賽季以3年6900萬美元（約新台幣21億）加盟道奇，上屆他因為贏球後的慶祝導致右膝髕骨韌帶撕裂，當場樂極生悲，還得被隊友攙扶退場，不過儘管有如此苦澀經驗，他仍預計再度披上國家隊戰袍。

