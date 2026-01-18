TPBL》雲豹成為夢想家剋星？林信寬：聯盟戰力平均、打起來都很膠著

林信寬。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕桃園雲豹今克服多達17分落後，以98：91逆轉福爾摩沙夢想家，本季交手3次都贏球，雲豹前鋒林信寬認為，本季聯盟戰力平均，對上哪一隊都不容易，但團隊總能展現韌性，才能有不錯的結果。

雲豹上季6度對決夢想家拿下4勝，本季3度對戰又都贏球，儼然成為夢想家的剋星，林信寬認為，雖然遇到夢想家都得到不錯的結果，但不算是打得特別順，「今年聯盟沒有任何一隊戰力會有落差，每一隊打起來都很膠著，我們也打了很多場這種比賽，很開心的是我們每一場都有好的結果，也應證我們都認真拚到最後一刻，我覺得就是韌性吧。」

林信寬今上場38分鐘17投5中，包括4記三分球，拿下14分、6籃板，對於今天在洲際迷你蛋大逆轉夢想家，林信寬表示，「球隊需要我做什麼就做什麼，在防守端拚命阻止對方得分手，努力拚下每一顆球，進攻端隊上有克羅馬、小高（高錦瑋）這些很會處理球的球員，我就是把最簡單的事做好。」

對於球隊碰上雲豹特別苦手，夢想家總教練簡浩指出，其實賽前都有制定清楚的計畫，不知道為什麼每一場都有某一節特別多失誤，但他也認可雲豹的防守相當壓迫，「可能我們可以打得更有耐心，把我們的體系打出來，他們有很多年輕球員，洋將像是米勒或麥卡洛也都具有速度、很好的運動能力，可以破壞我們的進攻，所以我們必須控制失誤。」

