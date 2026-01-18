PLG》慘！新軍洋基1勝難求 不敵獵鷹苦吞7連敗寫聯盟紀錄

洋基工程苦吞開季7連敗。（PLG提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台鋼獵鷹今在主場迎戰新軍洋基工程，團隊5人得分超過雙位數，以125：103終止3連敗，洋基本季成立後1勝難求，苦吞7連敗寫下聯盟開季最長連敗紀錄。

洋基今只有首節靠傑克森與庫薩斯輸出稍微能與獵鷹抗衡，打完首節僅以26：28落後，不過獵鷹次節靠翟蒙獨攬16分，單節打出41：29攻勢，帶著69：55領先進入下半場，易籃後將分差拉開至超過20分，打完前三節得分已經破百，在決勝節前握有101：79優勢，提前讓勝負定調。

獵鷹昨鏖戰至延長賽才以2分差不敵衛冕軍桃園領航猿，今重整旗鼓多點開花，團隊轟出18記三分球，翟蒙繳出全隊最高30分、13籃板，貝納師挹注23分、7籃板，陳范柏彥本土最佳17分，多比與种義仁都拿12分，谷毛唯嘉9分、14助攻。

洋基至今7場對手得分都破百，防守仍是最大問題，傑克森全隊最高23分，狀元葉惟捷攻下生涯新高20分，喬治金14分，阿拉薩挹注13分、10籃板。

谷毛唯嘉。（PLG提供）

洋基總教練李逸驊。（PLG提供）

翟蒙。（PLG提供）

葉惟捷。（PLG提供）

獵鷹總教練柯納。（PLG提供）

獵鷹終止3連敗。（PLG提供）

