體育 籃球 NBA

NBA》拓荒者首節罰22球寫紀錄 詹皇抱怨裁判：哨音真的太多了....

2026/01/18 20:28

詹姆斯。（美聯社）詹姆斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天以116：132不敵拓荒者，近6場慘吞5敗。41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）賽後抱怨裁判的判決，主帥瑞迪克（JJ Redick）也有類似的看法。

拓荒者此役罰球34投26中，其中22次罰球都集中在第一節，投進了17球，這是本季單節的最高罰球次數。根據數據顯示，這也是自2011年以來，聯盟球隊在首節最多的罰球次數。詹姆斯賽後對此表示，第一節的哨音真的太多了，那樣的情況下很難把防守建立起來，雖然有幾次守得還不錯，但整場都打得非常辛苦。

湖人總教練瑞迪克抱持著同樣的看法，他認為今天裁判吹得不好，整場判決都非常混亂，有時候吹了哨卻又說不清楚是什麼犯規，這種情況發生了好幾次，整晚都無法與裁判長Pat Fraher有良好的溝通，他們會此向上反應。

湖人面臨傷兵困擾，今天東契奇（Luka Doncic）、艾頓（Deandre Ayton）、海伊斯（Jaxson Hayes）、里維斯（Austin Reaves）、蒂耶羅（Adou Thiero）都缺陣，戰力捉襟見肘。瑞迪克坦言，這就是本季湖人的寫照，有人回來了，就又有人倒下。

賽後詹姆斯也非常無奈地說：「沒有人會同情我們，我們也不需要，能上場的球員，就必須上場，打出我們想要的比賽方式，不論進攻或防守，都要努力把狀況拉回來，直到全員到齊。」

