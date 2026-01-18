自由電子報
體育 競技運動 羽球

印度賽》台灣「左手重砲」生涯首奪超級750賽冠軍 林俊易受訪吐心聲

2026/01/18 19:58

林俊易拿下生涯第一個BWF超級巡迴賽750等級的冠軍。（美聯社）林俊易拿下生涯第一個BWF超級巡迴賽750等級的冠軍。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「左手重砲」林俊易今在超級750系列印度羽球公開賽男單決賽，以21：10、21：18直落二印尼名將克里斯提（Jonatan Christie），奪下生涯首座超級750級的男單冠軍，賽後他受訪也吐露心聲。

世界排名第12的林俊易，今天擊敗世界排名第4的克里斯提，生涯首次拿下超級750系列冠軍，
根據《中央社》報導，林俊易賽後接受訪問時表示，這場比賽打出強勢開局，但比分稍微拉開後卻一度被追近，那是因為對手發現了他的球路，「所以我就慢下來跟他磨，最後順利拿下首局，後面就打得比較穩。」

談到這次冠軍之旅，林俊易提到，因為在馬來西亞比賽時左小腿拉傷，這次本來沒打算來印度，最後決定還是來挑戰看看，但一路上他沒有太大壓力：「贏第1場就算達標了，所以這次我不太有壓力，始終抱著開心打、享受比賽的心情。」、「開心一天就好了」林俊易表示，這次擊敗名將奪冠，讓自己的信心變得更強：「我接下來的目標，就是讓自己的世界排名進到前10。」

在拿下冠軍後，林俊易的世界排名將會往上提升一名來到第11名，距離第10名的新加坡好手駱建佑只差279分。台灣好手周天成則往後退一名降到第6名，跟中國好手李詩灃名次對調。

