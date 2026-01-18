自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》高國豪飆新高32分 攻城獅驚險力退戰神笑納5連勝

2026/01/18 19:47

攻城獅在高國豪32分帶領下驚險擊退戰神。（記者林正堃攝）攻城獅在高國豪32分帶領下驚險擊退戰神。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕新竹攻城獅今天作客台北台新戰神，兩隊激戰到最後一刻，攻城獅在高國豪砍TPBL生涯新高32分帶領下，終場以101：98驚險收下5連勝。

近況不錯的攻城獅今天踢館戰神要挑戰5連勝，今天開局他們打出不錯氣勢，拉出一波12：3攻勢，戰神新洋將梅克替補上陣，飆進三分球助隊止血，這顆三分球帶動球隊氣勢，梅克、基德輪流跳出，加上丁聖儒三分球戰神扳平戰局，雙方展開拉鋸。

次節還剩3分半鐘時，攻城獅靠著劉丞勳罰球、德魯灌籃，一度擴大領先，但雷蒙恩、梅克接力得分反擊，只是擋不住對手外線火力，高國豪、劉丞勳接力飆進三分球，半場打完攻城獅暫時以47：43領先。

高國豪上半場三分球5投4中，一人獨攬22分，戰神方面進攻相對分散，梅克半場拿下16分最高，基德也貢獻12分。

雙方在易籃後持續拉鋸，第3節尾聲梅克灌籃，加上基德跳投得分助戰神超前，帶著2分領先進入決勝節。戰神挾著這股氣勢，末節開局一波8：4攻勢擴大優勢，但攻城獅馬上反擊，高國豪、曾柏喻接力得分扳回一城，戰況再度陷入膠著。

終場前2分鐘，朱雲豪、提傑輪流挺身而出加上曾柏喻三分球，攻城獅扳成90平，隨後黃聰翰飆進三分球助隊超車，接著朱雲豪上籃追回兩分，但在最後30秒時，德魯在罰球線上兩罰俱中，攻城獅1分超前。

不過，戰神接連犯規讓德魯在罰球線上又進帳4分，擴大到5分領先，但還剩7.1秒時丁聖儒三分球出手遭犯規，他也把握機會3罰俱中，戰神追到2分差，只是球權還在攻城獅手上，戰神只能採取犯規戰術，未料德魯兩罰中1，攻城獅3分領先。

戰神此時握有最後一擊的機會，丁聖儒在三分線外出手遭犯規，他3罰中2，戰神還1分落後，但採取犯規戰術未果，只能眼看攻城獅收下勝利。

攻城獅今天4人得分上雙，高國豪進帳全場最高32分、7籃板，德魯20分、11籃板；戰神方面，梅克繳出全隊最高25分、8籃板，基德23分、14籃板次之。

德魯飛身灌籃得分。（記者林正堃攝）德魯飛身灌籃得分。（記者林正堃攝）

曾柏喻跳投得分。（記者林正堃攝）曾柏喻跳投得分。（記者林正堃攝）

攻城獅獲勝。（記者林正堃攝）攻城獅獲勝。（記者林正堃攝）

丁聖儒關鍵罰球失手懊惱不已。（記者林正堃攝）丁聖儒關鍵罰球失手懊惱不已。（記者林正堃攝）

