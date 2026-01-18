澳網》球王艾卡拉茲輕取地主 朝最年輕「生涯大滿貫」邁出首步

〔記者梁偉銘／綜合報導〕世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）穩紮穩打，以6：3、7：6（7：2）、6：2輕取地主對手沃爾頓（Adam Walton），2026年澳洲網球公開賽男單開胡，22歲的西班牙頭號種子展現絕佳狀態，也朝著史上最年輕「生涯大滿貫」邁進。

拉沃中央球場夜間賽事面對ATP排名79的沃爾頓，人氣寵兒艾卡拉茲手感迅速升溫，開賽不斷施壓奏效，第8局率先破發先馳得盤；次盤雙方一度互破拉鋸至搶7，球王連得4分形成5：1，順勢再下一城。

穩居領先的艾卡拉茲，第3盤掌控節奏，第6局把握機會再度突破，也重挫對手士氣，僅花2小時5分鐘直落3闖過頭關，賽後他透露：「很高興今年首場職業賽贏球，適度放鬆很重要，我非常享受待在家裡的美好時光，希望能於生活和比賽間取得平衡。 」

手握大滿貫6冠的艾卡拉茲，已在法國公開賽、溫布頓錦標賽、美國公開賽都兩度掄元，也是本屆澳網大熱門之一，頭號對手公認為2連霸的義大利衛冕者辛納（Jannik Sinner），若他突破連2年8強障礙，在墨爾本公園首捧金盃，將榮膺集滿四大賽的「生涯大滿貫」最年輕男子球星，目前紀錄由當年24歲的退役同胞「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）保持。

艾卡拉茲。（美聯社）

