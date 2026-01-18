TPBL》「國豪救我」真的有用？ 高國豪笑稱：很好笑也很可愛

高國豪。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕新竹攻城獅今天以101：98擊敗台北台新戰神，陣中本土一哥高國豪飆出在TPBL新高32分，對於球隊從上季墊底到這季躍居第2，他認為，主要是土洋磨合順利，大家都願意去溝通，現在球隊團隊氣氛也很好。

攻城獅這季戰績躍居第2，但本季兩度碰上戰神都吞下敗仗，這回他們有備而來，最多曾取得9分領先，末節展現韌性和對方拉鋸，尤其決勝時刻高國豪、曾柏喻輪流跳出，加上德魯罰球線上穩健發揮，成功收下勝利。

攻城獅今天4人得分上雙，團隊命中率45.7%，除了高國豪繳出32分、德魯攻下20分、11籃板，曾柏喻進帳15分外加8助攻，總算拿下本季對戰神首勝，曾柏喻說：「戰神是這季我們唯一沒贏過的隊伍，即使現在連勝，我們壓力還是很大，這一場我們做了不少情蒐也針對戰神的體系做一些設定跟訓練。」

高國豪揮別之前家務事陰霾，這場比賽得分飆出新高，他認為，得歸功於隊友為他製造機會，他也打出信心，「但我認為，能贏下這場比賽關鍵還是團隊防守。」

從上季墊底到躍居聯盟第2，高國豪分享，現在團隊氣氛相當好，「其實不只是贏球時候，我希望即便是輸球，大家也還是能保持一樣高昂的氣勢。」他提到，土洋磨合成功也是關鍵，「不管本土跟洋將大家都非常願意溝通，我覺得有問題就提出來是很棒的，大家也會看影片，慢慢一點一點去修正。」

至於之前有球迷高舉「國豪救我」標語，隊友蕭順議也穿了這樣的衣服，高國豪笑說：「我覺得滿好笑的，但球隊是大家的，每個人都扮演好自己的角色，如果需要我跳出來，我也會盡力去做，這真的滿可愛也很好笑，就像是我們今天贏球，是大家一起守下來的。」

