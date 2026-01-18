澳網》改制後賽史最漫長一役 法國黑馬雅克莫爆冷拖垮種子

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年澳洲網球公開賽首日就誕生紀錄，法國女將雅克莫（Elsa Jacquemot）歷經3小時31分鐘鏖戰，終以6：7（4：7 ）、7：6（7：4）、7：6（10：7）爆冷扳倒烏克蘭20種子柯絲堤雅克（Marta Kostyuk），也締造決勝盤搶10制以來賽史最漫長的女單戰役。

墨爾本公園週日當時氣溫接近攝氏30度，雙方不但前2盤都拚到搶7，甚至決勝盤還一路戰至搶10，形成自2019年澳網決勝盤6平後改為搶10以來，女單首見如此膠著戰況，也是耗時最久的對決。前紀錄為2019年首輪「美國內戰」，當時納瓦蘿（Emma Navarro）拉鋸3小時20分鐘，6：7（5：7） 、7：6（7：5）、7：5氣走斯特恩絲（Peyton Stearns）。

「這真是場瘋狂的比賽。」雅克莫職業生涯首度擊敗WTA前20勁敵，也是首度澳網會內開胡，22歲的她說：「柯絲堤雅克打得太好了，所以我很高興能夠集中注意力並保持冷靜，贏得這場激戰實在不容易。」先前布里斯本勇闖決戰的柯絲堤雅克，腳踝有傷綁滿繃帶上陣，並在決勝盤末申請醫療暫停，最終仍抱憾吞敗。

