體育 競技運動 羽球

印度賽》空汙好嚴重！日本「羽球女神」志田千陽：只想回家吃美食

2026/01/18 23:11

日本羽球女神志田千陽。（資料照，美聯社）日本羽球女神志田千陽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列印度羽球公開賽今天落幕，但卻因比賽環境糟糕引發外界關注，空氣品質也十分惡劣。日本「羽球女神」志田千陽今天在社群平台發文分享恐怖體驗，只想要趕快回到日本。

日本「新最美女雙」志田千陽／五十嵐有紗在超級750系列印度羽球公開賽不敵世界第一中國女雙組合劉聖書／譚寧，止步16強。印度空汙程度嚴重，志田千陽今天在IG發出限時動態，PO出當地AQI數值高達466，這已是「嚴重」等級，是極度危險的空氣污染狀況，對所有族群健康都有嚴重影響，許多地方的能見度也會下降。志田戴上口罩來防範，她也寫道；「這真是特別的人生經驗，只想要趕快回家，一嘗好喝的飲料，吃美味的食物。」

世界排名第3名的丹麥名將安童森（Anders Antonsen）就因印度空氣汙染嚴重，連續3年缺席印度公開賽，再次被罰5000美元的罰款。值得一提的是，印度公開賽的場館因環境髒亂引發討論，比賽期間有鳥在場館飛來飛去，更因鳥屎導致比賽一度中斷，還有猴子出沒，8月世錦賽將在同樣的場地舉辦，丹麥女將布里夏特（Mia Blichfeldt）日前就呼籲世界羽聯（BWF）必須正視這件事情。

