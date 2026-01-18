自由電子報
巔峰盃攜手《山羊巔峰》打造趣味三對三 「泰雅射手」搭車3個半小時也要來

2026/01/18 22:21

巔峰籃球訓練營創辦人吳宏政（右）與總經理何欣蓓。（巔峰籃球訓練營提供）巔峰籃球訓練營創辦人吳宏政（右）與總經理何欣蓓。（巔峰籃球訓練營提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕由TOP巔峰籃球訓練營主辦的「2026冬季巔峰盃」17日起兩天在新北市新店國民運動中心舉行，今年參賽隊伍將近160支，還有宜蘭、新竹極偏鄉學校共襄盛舉，在寒假期間以球會友，同時還有機會觀賞春節強檔電影《山羊巔峰》，開拓小朋友的籃球視野。

巔峰盃舉辦將近10年，期間曾因疫情停辦，本屆正好搭上電影宣傳，不僅在場邊佈置精美互動裝置，電影公司預計將邀請150位參賽小朋友參加首映。主辦人吳宏政表示：「真的很巧，我們名字都有『巔峰』，電影又是講籃球故事，客群跟我們高度契合，很榮幸有這個異業合作的機會。」

《山羊巔峰》是由哥倫比亞影業與索尼動畫製作的電腦動畫喜劇電影，講述懷抱夢想的小山羊挑戰大千籃球世界。本片邀請NBA金州勇士巨星Stephen Curry擔任監製並親自上場配音電影中的神秘角色演出，對於籃球迷來說肯定是個大彩蛋。

雖然不是職業球員，吳宏政在業餘籃球界可是相當活躍，多年叱吒三對三戰場，也讓他積極推廣除了常見的全場五對五以外另一個「藍海」。他回想創辦初期，從被家長辱罵，到獲得許多支持，點滴在心。

「一開始沒經驗，家長常常指著我的鼻子罵啊。甚至還有家長在場邊起口角，說要提告、要我主持公道的，什麼事情都有。」吳宏政笑說：「被罵就算了，常常還得賠錢。但為了基層小朋友堅持到現在，看到很多學生打到帶自己的孩子來參加，就覺得很值得了。」

巔峰盃年齡層從國小低年級跨越至社會組，今年還有親子組，讓家長與孩子同樂，競技且歡樂的氛圍頗受好評，即使要花3個半小時車程也甘之如飴——他們是來自新竹縣極偏鄉學校石磊國民小學的隊伍「石磊與飛馬」。

「我們去年第一次打巔峰盃，小朋友都覺得很好玩，今年就再來報名。」帶隊教練同時也是學校總務主任的葉仰道平常教自然科與體育課，跟孩子朝夕相處，感情都非常好，他笑說：「他們平常在學校就很瘋籃球，畢竟我們在山上，下課也沒什麼事情可以做。」

石磊國小目前全校僅39人，9成為原住民，這次的成員沂加・少風、徐夏就是泰雅族，女將葉薇恩則是平地人，三人齊心協力，最終捧走二年級組亞軍，預賽還與對手鏖戰至延長賽的二度PK，由沂加・少風投進致勝罰球獲勝，全隊歡欣鼓舞。

「滿緊張的，就告訴自己不要那麼緊張。」頂著一頭玉米鬚頭的沂加・少風私底下倒是很靦腆，去年第一次參加的他覺得很有趣，還交到其他學校的好朋友，「只是我一直找，沒看到他這次有沒有來。」

平時住校、鮮少下山，不過沂加・少風曾到現場觀賞職籃球隊新竹攻城獅的比賽，欣賞高國豪與盧冠軒，「因為我們都是泰雅族的，盧冠軒有過來跟我們打招呼，本人好高喔。」

葉仰道笑說，雖然學校人少，但很溫馨，而且小朋友愛玩，每個人都有綽號，沂加・少風是「泰雅射手」，葉薇恩是「魔獸」，徐夏是「9鄰行動籃板」，原因當然就是他家的住址。

