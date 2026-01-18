自由電子報
體育 競技運動 羽球

羽球》「麟洋配」暖心合體！李洋向金牌搭檔獻生日祝福：不敢相信...

2026/01/18 22:50

（左起）李洋、王齊麟與陳詩媛。（圖片取自李洋臉書）（左起）李洋、王齊麟與陳詩媛。（圖片取自李洋臉書）

〔體育中心／綜合報導〕東京、巴黎兩屆奧運男雙金牌得主「麟洋配」雖然已在場上拆夥，但私下感情依舊深厚，今天適逢「黃金男雙」成員王齊麟的31歲生日，老搭檔、現任運動部長李洋，特別在社群平台發文送上真摯祝福，更為即將升格人父的王齊麟感嘆道：「不敢相信個性還像個大小孩的齊麟就快當爸爸了！」

王齊麟今天正式邁入31歲，他在社群分享生日喜悅，除了感謝各界祝福，字裡行間滿是即將身為人父的期待與責任。王齊麟感性表示，今年的生日願望最重要就是「老婆大人（陳詩媛）生產順利，寶寶平安健康」，並給予自己期許，承諾會繼續努力，希望今年在賽場上能有更優異的表現。

作為多年並肩作戰的戰友，李洋到場祝賀並發文表示，雖然今天放假不談公務，但一定要為老搭檔獻上祝福。看到王齊麟與「十元」陳詩媛即將邁入人生下個階段，李洋在驚訝之餘也不忘展現「嚴師」本色，他幽默喊話：「雖然不再是你搭檔，但我現在的位子還是有責任督促你在場上的一切！」李洋最後不忘虧一下這位多年的「調皮夥伴」，祝福這位準爸爸一切順利，也期待王齊麟在未來的職業生涯中，繼續為台灣球迷帶來更多精彩的表現。

