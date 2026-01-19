自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

杜哈球星挑戰賽》讓2追4逆轉日本削球手佐藤瞳 朱雨玲勇奪開季2連冠

2026/01/19 07:07

朱雨玲在女單決賽逆轉日本削球手佐藤瞳，連兩站奪冠。（取自WTT官網）朱雨玲在女單決賽逆轉日本削球手佐藤瞳，連兩站奪冠。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕代表澳門出賽的前世界球后朱雨玲，昨天深夜在2026年WTT杜哈球星挑戰賽女單決賽，克服局數0:2落後，以4:2逆轉世界排名29的日本削球好手佐藤瞳，繼上週奪下杜哈冠軍賽封后之後，連兩站奪冠，締造開季10連勝的紀錄。

世界排名第5的朱雨玲延續上週奪冠的絕佳手感，前兩輪分別以直落三解決中國削球新秀朱梓予、印度顆粒女將芭特拉，8強再以3:2力退日本女將芝田沙季；4強賽面對世界排名14的日本好手大藤沙月，朱雨玲在局數1:2落後、決勝局9:10絕境下，化解1個賽末點後，以3:2逆轉晉級決賽。

28歲的佐藤瞳這一站則扮演「中國殺手」，前兩輪先後以直落三收拾縱歌曼和世界排名第4的頭號種子蒯曼，進入8強後同樣1局未失，連續打敗南韓新星金娜英、波多黎各一姐迪亞茲，和朱雨玲會師決賽。

朱雨玲過去兩度遭遇佐藤瞳都拿下勝利，但上一次交手已經是2018年，這回再次交鋒，前兩局還不適應佐藤瞳球的旋轉，以5:11、11:13連丟2局。第3局起，朱雨玲找到進攻節奏，以11:7、11:6連追2局扳平戰局；關鍵第5局，朱雨玲在開局1:4落後下，打出一波10:2的反擊，11:6再下一城，也徹底打垮佐藤瞳的鬥志，第6局再以11:5收下勝利。這也是朱雨玲去年病癒復出後的第4座單打冠軍。

男單決賽，世界排名36的周啟豪在「中國內戰」中以4:2力退19歲新星溫瑞博，奪下生涯首座WTT球星挑戰賽男單冠軍，最新世界排名將上升至23名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中