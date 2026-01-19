杜哈球星挑戰賽》讓2追4逆轉日本削球手佐藤瞳 朱雨玲勇奪開季2連冠

朱雨玲在女單決賽逆轉日本削球手佐藤瞳，連兩站奪冠。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕代表澳門出賽的前世界球后朱雨玲，昨天深夜在2026年WTT杜哈球星挑戰賽女單決賽，克服局數0:2落後，以4:2逆轉世界排名29的日本削球好手佐藤瞳，繼上週奪下杜哈冠軍賽封后之後，連兩站奪冠，締造開季10連勝的紀錄。

世界排名第5的朱雨玲延續上週奪冠的絕佳手感，前兩輪分別以直落三解決中國削球新秀朱梓予、印度顆粒女將芭特拉，8強再以3:2力退日本女將芝田沙季；4強賽面對世界排名14的日本好手大藤沙月，朱雨玲在局數1:2落後、決勝局9:10絕境下，化解1個賽末點後，以3:2逆轉晉級決賽。

28歲的佐藤瞳這一站則扮演「中國殺手」，前兩輪先後以直落三收拾縱歌曼和世界排名第4的頭號種子蒯曼，進入8強後同樣1局未失，連續打敗南韓新星金娜英、波多黎各一姐迪亞茲，和朱雨玲會師決賽。

朱雨玲過去兩度遭遇佐藤瞳都拿下勝利，但上一次交手已經是2018年，這回再次交鋒，前兩局還不適應佐藤瞳球的旋轉，以5:11、11:13連丟2局。第3局起，朱雨玲找到進攻節奏，以11:7、11:6連追2局扳平戰局；關鍵第5局，朱雨玲在開局1:4落後下，打出一波10:2的反擊，11:6再下一城，也徹底打垮佐藤瞳的鬥志，第6局再以11:5收下勝利。這也是朱雨玲去年病癒復出後的第4座單打冠軍。

男單決賽，世界排名36的周啟豪在「中國內戰」中以4:2力退19歲新星溫瑞博，奪下生涯首座WTT球星挑戰賽男單冠軍，最新世界排名將上升至23名。

