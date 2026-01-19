自由電子報
中職》台式應援帶向世界！小龍女前進日本 啦啦隊女神林襄領軍

2026/01/19 09:49

味全龍應援團將於3月14日（六）、3月15日（日）再度造訪日本熊本縣「Libwork藤崎台球場」。（味全提供）味全龍應援團將於3月14日（六）、3月15日（日）再度造訪日本熊本縣「Libwork藤崎台球場」。（味全提供）

〔體育中心／綜合報導〕味全龍應援團將於3月14日（六）、3月15日（日）再度造訪日本熊本縣「Libwork藤崎台球場」，以最具台灣特色的熱血應援，參與日本獨立聯盟球隊「火之國沙羅曼達」2026年主場開幕戰。活動期間除帶來精彩應援演出外，也將舉辦Dragon Beauties小龍女見面會，並安排台日雙方啦啦隊共演出，以最豐富多元的內容，為新球季揭開熱鬧序幕。

火之國沙羅曼達近年來積極推動與海外地區的交流，持續深化棒球與文化層面的跨國連結。去年Dragon Beauties小龍女曾受邀前往熊本演出，不僅吸引當地台灣居民熱情支持，也獲得日本球迷高度關注與一致好評。2026年火之國沙羅曼達進一步拓展台灣市場，除獲得多間企業贊助外，也迎來隊史首位台灣籍選手加盟，象徵雙方交流邁入全新階段。

此次國際交流演出，Dragon Beauties小龍女由人氣成員林襄領銜，攜手沛沛、群群、詩雅，共4位女孩一同出席，搭配應援團長勛雞、DJ家豪，以及首次旅外演出的超人氣吉祥物「芮美」，將以滿滿能量的台式應援，為火之國沙羅曼達全力加油打氣，也透過舞台魅力與互動，深化台日球迷之間的情感連結。

味全龍球團持續透過國際交流，將多元的棒球文化與應援特色帶向世界舞台，期盼藉由此次熊本之行，不僅為火之國沙羅曼達主場開幕戰增添亮點，也讓更多海外球迷感受味全龍應援團的熱情與魅力。

