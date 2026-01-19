自由電子報
經典賽》球迷熱議陳冠宇被「情勒」打台灣隊！ 蔡其昌說出真相

2026/01/19 11:59

陳冠宇。（資料照，記者林正堃攝）陳冠宇。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿35歲左投陳冠宇原本婉拒經典賽台灣隊徵召，但在總教練曾豪駒「茅廬不只三顧」，終於說服他參戰。有球迷認為陳冠宇是被強迫，對此中職會長蔡其昌說出真相。

蔡其昌今在社群寫下：「這個選擇，是我們最熟悉的冠宇。很多人不知道，陳冠宇今年原本婉拒經典賽，並不是因為沒意願或不想打。答案恰恰相反，他非常渴望再次穿上國家隊戰袍。披上國家隊戰袍，對每一位球員來說都是榮耀。認識冠宇的人都知道，對冠宇而言，那不只是比賽，而是一種代表台灣站上世界舞台的重量。但也正因為這份愛的重量，他做了一個比『我願意』更困難的選擇。」

蔡其昌透露陳冠宇當初婉拒的考量，「他看見了台灣一代代年輕投手正在成長，看見了國家隊有更多人接棒、需要累積經驗、需要有人真正站上來。而這個位置，或許正是某位年輕選手此生唯一站上國際賽舞台的機會，就算此刻他內心非常渴望，仍選擇先禮讓。」

蔡其昌表示：「這樣的選擇，外人很難理解。於是有人說他被強迫、甚至有人用『情勒』兩個字，去形容這個過程，其實並沒有。因為，冠宇比誰都更渴望再次穿上Team Taiwan國家隊的戰袍，當下卻選擇成全別人的愛，才是最艱難的決定。」

如今陳冠宇點頭參賽，他昨天受訪表示，休賽季都有持續訓練，讓自己準備好，既然已經決定要去，那就全力準備，「並不是為了誰而決定要去，這會是我人生中很好的回憶。」

