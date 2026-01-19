籃球》胡凱翔因地貼滑倒受傷 職籃工會發聲提出5大訴求

胡凱翔。（資料照，籃協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2026 SBL 開季首週，基隆黑鷹前鋒胡凱翔因踩上新北市板橋體育館中央「超大面積地貼」滑倒，造成右膝內側韌帶拉傷。雖然傷勢不算最嚴重，但台灣籃球長年反覆發生的場地安全問題又添一樁。

過去我們見過許多相同的情節：呂政儒踩上地貼後韌帶撕裂、Bryan Davis阿基里斯腱斷裂後痛批場地、蔡峻銘滑倒重傷、林庭謙和陳盈駿在瓊斯盃比賽中多次打滑、 UBA 輔大凱德爾因濕滑地板膝部反折倒地痛哭、韓杰諭在 HBL 時期疑似踩到廣告區後直接受傷倒地。

這些名字與畫面年年輪迴，所有選手、教練、球迷都心知肚明：地貼過大、材質濕滑、地板反潮的風險，就是台灣籃球日復一日怠惰和惡意所養成的不定時炸彈。但場地至今依舊充滿危機、制度依舊視若無睹。

「球場就是職業運動員的職場」，依照《職業安全衛生法》及《民法》相關規範，主辦單位、場地方與雇主均有責任確保場地安全、避免可預見危害。然而台灣籃球多年來僅以「材質符合標準」、「天氣潮濕難免」作為回應，卻少見「止滑標準」、「濕度管理」、「事故調查」等實質措施落實。這種態度與制度落差，害選手始終被暴露在不必要的風險中。

借鏡國外做法， NBA 、 EuroLeague 及 FIBA 賽事幾乎全面避免使用大面積地貼、採行「摩擦係數檢測」、「地板濕度控管」、「賽前場地安全審查」，並依「職業工會（如 NBPA和ELPA）」要求，將選手安全視為不可被商業利益犧牲的底線，讓運動員在比賽中能專注拚戰，而不是提心吊膽避免滑倒。

因此，職籃工會要再次提出以下訴求：

（1） 全面停止在「罰球圈」「禁區」「中圈」使用大面積地貼；

（2） 建立「室內球場止滑與濕度管理標準」；

（3） 落實「賽前安全檢查」、「事故通報與公開調查」；

（4） 主管機關應明確要求受政策補助、輔導的特定體育團體與職業聯盟對場地安全負責，並提供執行紀錄；

（5） 若場地未達安全基準，應「暫停使用」並「立即改善」。

選手，是台灣籃球最重要的資產。工會將在未來每起因場地管理不善造成的嚴重傷害事件中，協助受害會員採取包括法律行動在內的必要手段。我們熱愛這項運動，也願意與各單位合作，但台灣籃球不能再以運動員的膝蓋、韌帶和阿基里斯腱作為廣告曝光收益的代價。願相關單位立即行動，讓選手能在安全的球場上，專注為球迷全力拚戰每一球。

