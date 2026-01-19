自由電子報
體育 網球

澳網》終結連3場大滿貫一輪遊 梅德維夫擺脫爆冷陰霾挺進男單64強

2026/01/19 12:38

梅德維夫。（歐新社）梅德維夫。（歐新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕俄國11種子梅德維夫（Daniil Medvedev）今在2026澳洲網球公開賽男單首輪以7：5、6：2、7：6（7：2）力退荷蘭好手德容（Jesper De Jong），終結連3場大滿貫一輪遊的窘境。

前球王梅德維夫目前暫居世界第12，曾3度拿下澳網亞軍，去年澳網止步次輪後，接下來3場大滿貫都一戰出局，不過他今年開季在暖身賽事布里斯本男網賽封王，為澳網注入強心針。

梅德維夫生涯首度碰上世界第73的德容，首盤雙方陷入互破大戰，梅德維夫盤末連破帶保先下一城，次盤延續氣勢2度破發取得4：0領先後，順利搶下聽牌優勢。

梅德維夫第3盤又在第3局率先突破，不過盤末第10局發球局關門未成，遭德容延長戰線，兩人廝殺到搶7決勝局，梅德維夫穩住陣腳，耗費2小時52分鐘出線，談到去年在四大滿貫只贏1場，梅德維夫坦言，「上季不是我狀態最佳的一年，不過現在我的表現漸入佳境，很期待今年的澳網。」

梅德維夫下輪將遭遇法國哈利斯（Quentin Halys），兩人去年在哈雷男網賽16強對決，梅德維夫以6：2、7：5拿下勝利，當時達成職業生涯400勝里程碑。

