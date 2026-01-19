中職》提升打線火力 富邦悍將簽下洋砲邦力多

洋砲邦力多加盟富邦悍將。（富邦提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將今天宣佈，簽下多明尼加籍野手Luis Liberato，中文譯名為邦力多，預計2月抵達台灣加入春訓，悍將球團期待他加入球隊後，除了提升外野防區戰力，也串連悍將打線火力，在新球季攻下更多的分數、創造利多。

邦力多現年30歲，左投左打，2013年在水手隊小聯盟展開職業生涯，2022年轉往教士隊並在3A留下單季20轟的表現，該年9月升上大聯盟出賽7場，2023-24年繼續在教士3A穩定出賽。

請繼續往下閱讀...

邦力多於2025年轉往墨西哥聯盟發展，季中獲韓國職棒韓華鷹挖角，以6週替代洋將身份加盟並取得正式洋將身份，在韓華鷹半季出賽62場，打擊率3成13、敲出77安、10轟、39分打點，守備多擔任中外野手有7次助殺。

邦力多去年球季結束後續戰多明尼加冬季聯盟加入東方公牛隊，在例行賽7場出賽繳出3成21打擊率，有1轟6打點，還曾在去年12月22日繳出單場3安、開轟的好表現，精彩片段更登上大聯盟官網，進入季後賽後打擊持續火燙，8場4成07打擊率、1轟8打點，表現相當亮眼。

富邦悍將確定簽下邦力多後，邦力多也結束冬季聯盟季後賽的賽程，準備來台的相關流程。富邦悍將在邦力多加入後，也增加外野戰力更多調度空間，球團期待透過春訓持續磨合陣容，為新球季打下堅實基礎並打出好成績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法