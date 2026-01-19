自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》提升打線火力 富邦悍將簽下洋砲邦力多

2026/01/19 14:08

洋砲邦力多加盟富邦悍將。（富邦提供）洋砲邦力多加盟富邦悍將。（富邦提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將今天宣佈，簽下多明尼加籍野手Luis Liberato，中文譯名為邦力多，預計2月抵達台灣加入春訓，悍將球團期待他加入球隊後，除了提升外野防區戰力，也串連悍將打線火力，在新球季攻下更多的分數、創造利多。

邦力多現年30歲，左投左打，2013年在水手隊小聯盟展開職業生涯，2022年轉往教士隊並在3A留下單季20轟的表現，該年9月升上大聯盟出賽7場，2023-24年繼續在教士3A穩定出賽。

邦力多於2025年轉往墨西哥聯盟發展，季中獲韓國職棒韓華鷹挖角，以6週替代洋將身份加盟並取得正式洋將身份，在韓華鷹半季出賽62場，打擊率3成13、敲出77安、10轟、39分打點，守備多擔任中外野手有7次助殺。

邦力多去年球季結束後續戰多明尼加冬季聯盟加入東方公牛隊，在例行賽7場出賽繳出3成21打擊率，有1轟6打點，還曾在去年12月22日繳出單場3安、開轟的好表現，精彩片段更登上大聯盟官網，進入季後賽後打擊持續火燙，8場4成07打擊率、1轟8打點，表現相當亮眼。

富邦悍將確定簽下邦力多後，邦力多也結束冬季聯盟季後賽的賽程，準備來台的相關流程。富邦悍將在邦力多加入後，也增加外野戰力更多調度空間，球團期待透過春訓持續磨合陣容，為新球季打下堅實基礎並打出好成績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中