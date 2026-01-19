自由電子報
體育 棒球 中職

中職》味全龍前往大林慈濟醫院 進行2026年度健檢

2026/01/19 14:20

味全龍2026年度健檢。（味全龍提供）味全龍2026年度健檢。（味全龍提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕味全龍隊今天分兩梯次前往大林慈濟醫院進行2026年度健康檢查，共計約100位球員與隊職員參與，這是味全龍連續第6年至該院進行年度健檢。大林慈濟醫院表示，未來將持續以醫學專業與人文關懷為基礎，結合運動醫學能量，成為職業運動員最可靠的健康後盾。

今天健檢於大林慈濟醫院13樓預防醫學中心進行，正值球隊春訓啟動之際，透過完整且精準的健康評估，協助球員在賽季開打前掌握身體狀態，為漫長球季打下穩健基礎。大林慈濟醫院長年擔任味全龍唯一指定醫療照護醫院，從日常保養、傷後復健到賽事支援，全方位守護球員健康。

連續四屆二壘金手套、2025年安打與盜壘雙冠王李凱威笑說，希望新的一年能把基本功做到最好，以金手套、最佳九人為目標，期待再站上舞台領獎。2024年首輪指名、年輕潛力新星曾聖安展現滿滿企圖心，希望獲得更多出賽機會，「今年的目標是盜壘王，要跟凱威學長拚一下！」

大林慈濟醫院副院長曾國枝表示，春訓前健檢對職業球員格外重要，能及早發現潛在風險、調整訓練策略，期待透過健檢，讓球員整個球季都能保持健康狀態，專心為球隊拚出好成績。

味全龍2026年度健檢。（味全龍提供）

