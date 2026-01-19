自由電子報
體育 棒球 中職

中職》「好像每年都辜負餅總期望...」林培緯今年轉念求進步

2026/01/19 15:02

林培緯。（資料照，記者李惠洲攝）林培緯。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕統一獅隊2022年第2輪，指名具長打潛力的林培緯。林培緯在二軍磨練許久，去年僅獲18場一軍出賽，還遭遇腳踝傷勢，今年要重新力求突破。

宣告今年打完引退的陳鏞基，目前136轟是獅隊隊史最多轟打者，他直言看好林培緯，說：「他是球隊栽培的右打者，大家知道統一是左打者多，培緯是值得期待的選手，只要給他機會，相信他可以勝任這個角色。」

今受訪談及前輩的期待，林培緯說：「被前輩點名當然很開心，但不要想說一定要怎樣，希望一步一步來。每年春訓，餅總（總教練林岳平）也都提到我，但好像都辜負他期望的感覺。今年穩定紮實就好，不要想太多結果。」

林培緯說，過去幾個球季雖有慢慢進步，但以前想追求長打，新球季想專注在每個打席，「每次打擊能做到什麼事，讓內容不一樣。剛開始我用原本想法打了三個球季，但進步幅度沒有很大，去年一開始有一軍機會，開始想自己能夠做到什麼，盡可能去做。」

林培緯也說，自己每次上一軍，餅總也會要他多觀察陳鏞基、胡金龍等前輩，「他們的打擊內容，是即使結果不好，教練也安心放上去每天比賽的選手。回想自己面臨的狀況，有時不夠冷靜，有機會自己沒有把握，因為都這樣想，過程比較不好。」

