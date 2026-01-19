自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》夢幻美國「秘密武器」？ 官網揭3大優點：大谷翔平最怕類型

2026/01/19 15:48

史派爾。（資料照，法新社）史派爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕水手30歲後援左投史派爾（Gabe Speier）日前確定加入經典賽夢幻美國隊一員，大聯盟官網分析為何這位相較其他球星來說名不見經傳的左投，有望成為美國隊相當重要的一枚活棋。

大聯盟官網數據分析師阿德勒（David Adler）指出史派爾三大特點，首先是他的三振保送比相當漂亮，在加盟西雅圖後，他的三振率高達31.8%，且在2025年他還改善自己的保送率，降到4.5%，加上生涯新高的33.7%三振率，使他成為聯盟最頂級的後援投手。

第二點是史派爾的每一顆球種都有專門的功能，95英哩的四縫線、94英哩的二縫線以及83英哩的滑球，身為左投的他會用四縫線來對付右打，上季右打對這顆球的揮空率達27%，而二縫線則拿來讓左打打不好，史派爾會將兩種速球大量投進好球帶當中（好球率60%以上），至於滑球則是拿來三振對手的殺器，有著高達36%的追打率，同時擁有高達49%的揮空率。

最後一點則是，史派爾有可能成為大谷翔平專武。阿德勒提到去年季後賽讓大谷翔平最痛苦的費城人左投手群，包含桑契斯（Cristopher Sánchez）、盧薩多（Jesús Luzardo）、蘇亞雷斯（Ranger Suarez），有數據提到，大谷翔平面對出手角度在38度以下的左投特別苦手，而史派爾的出手角度比上述球員還要更低，僅28%，同時他的滑球水平位移也很大，有望成為大谷翔平專武。不過阿德勒也表示，史派爾當然不可能單單拿來對付大谷翔平，同時也可以對付許多優秀的強打者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中