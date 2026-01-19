經典賽》夢幻美國「秘密武器」？ 官網揭3大優點：大谷翔平最怕類型

史派爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕水手30歲後援左投史派爾（Gabe Speier）日前確定加入經典賽夢幻美國隊一員，大聯盟官網分析為何這位相較其他球星來說名不見經傳的左投，有望成為美國隊相當重要的一枚活棋。

大聯盟官網數據分析師阿德勒（David Adler）指出史派爾三大特點，首先是他的三振保送比相當漂亮，在加盟西雅圖後，他的三振率高達31.8%，且在2025年他還改善自己的保送率，降到4.5%，加上生涯新高的33.7%三振率，使他成為聯盟最頂級的後援投手。

請繼續往下閱讀...

第二點是史派爾的每一顆球種都有專門的功能，95英哩的四縫線、94英哩的二縫線以及83英哩的滑球，身為左投的他會用四縫線來對付右打，上季右打對這顆球的揮空率達27%，而二縫線則拿來讓左打打不好，史派爾會將兩種速球大量投進好球帶當中（好球率60%以上），至於滑球則是拿來三振對手的殺器，有著高達36%的追打率，同時擁有高達49%的揮空率。

最後一點則是，史派爾有可能成為大谷翔平專武。阿德勒提到去年季後賽讓大谷翔平最痛苦的費城人左投手群，包含桑契斯（Cristopher Sánchez）、盧薩多（Jesús Luzardo）、蘇亞雷斯（Ranger Suarez），有數據提到，大谷翔平面對出手角度在38度以下的左投特別苦手，而史派爾的出手角度比上述球員還要更低，僅28%，同時他的滑球水平位移也很大，有望成為大谷翔平專武。不過阿德勒也表示，史派爾當然不可能單單拿來對付大谷翔平，同時也可以對付許多優秀的強打者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法