體育 網球

澳網》40歲瑞士老將本季最後一舞 瓦林卡暌違5年挺進男單次輪

2026/01/19 16:07

本季即將退役的40歲瓦林卡挺進澳網次輪。（美聯社）本季即將退役的40歲瓦林卡挺進澳網次輪。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕今年迎來最後一舞的瑞士40歲老將瓦林卡（Stan Wawrinka）今在2026年澳洲網球公開賽男單首輪以5：7、6：3、6：4、7：6（7：4）逆轉塞爾維亞好手傑雷（Laslo Djere），暌違5年在澳網贏球。

瓦林卡生涯全盛時期正逢「瑞士天王」費德爾（Roger Federer）、 西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞前球王喬科維奇（Novak Djokovic）「三巨頭」鼎立的時代，他仍拿下3座大滿貫冠軍，曾在ATP男單世界排名高居第3，目前世界排名139。

瓦林卡去年底宣布今年球季結束後就將高掛球拍，本次澳網獲頒外卡出賽，首輪面對30歲的傑雷，首盤在僵持後於盤末失守讓出，次盤重整旗鼓，第4局率先突破，順利扳平戰局。

瓦林卡乘勝追擊，第3盤再於第7局成功破發，搶下聽牌優勢，雙方在第4盤一路鏖戰至搶7決勝局，瓦林卡穩紮穩打關門成功，在3小時20分鐘的大戰出線。

瓦林卡在2014年於墨爾本公園奪下生涯首座大滿貫冠軍，不過上次在澳網贏球已經要追溯至2021年，近3年都是一戰出局，他賽後感性感謝澳洲球迷的支持，哽咽向球迷說了3次感謝，「這是一段很長的旅程，我在這裡擁有很棒的回憶，我會再回來的唯一理由就是你們，謝謝你們的支持。」

