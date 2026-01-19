自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球

《冠軍之路》票房衝破5788萬 陳冠宇向國家隊請假驚喜現身

2026/01/19 16:14

陳冠宇（右）為12強紀錄片站台。（牽猴子提供）陳冠宇（右）為12強紀錄片站台。（牽猴子提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕12強紀錄片《冠軍之路》上映後口碑持續發酵，票房累積至今正式突破5788萬元，寫下台灣紀錄片影史里程碑，其中上週末舉辦的映後特別場同樣熱血沸騰，陳冠宇還暫時向經典賽台灣隊集訓請假現身應援，跟應援團長小白、York、Travis崔維斯與啦啦隊若潼等人高喊「We are！Team Taiwan！」。

台灣隊在前年底12強賽奪冠後，掀起棒球熱潮，並透過紀錄片的上映再度引發觀眾共鳴，而目前經典賽台灣隊也在國訓中心集訓，在15日開訓當天更播放紀錄片主題曲「今天的我」。

隨著期末考結束，許多中學生跟家長進戲院一起欣賞，不只年輕世代與非球迷被感動，首位獲得奧運田徑獎牌的亞洲女子運動員的「飛躍羚羊」紀政，也分享觀影心情：「長年在國外比賽，又因個人項目，我一直很羨慕棒球選手，能在家鄉享受全場為自己和台灣加油的氛圍，真的非常感動。」她指出，運動不僅能團結人民、提升國際能見度，也能增進個人身心健康、為社會帶來正面能量，「支持運動，絕對值得成為全民運動！」

自《冠軍之路》上映以來，中職會長蔡其昌、導演龍男・以撒克・凡亞思、監製張永昌、黃瓀潢、球員、應援團、啦啦隊員分頭進行戲院跑場活動已超過80場。陳冠宇上週末也暫時向經典賽國家隊請假，驚喜現身映後特別場，他表示，透過紀錄片重新回顧比賽激動時刻格外特別，也感謝導演留下這段珍貴回憶，並鼓勵大家多多進場支持。

現場也有家長帶著孩子進戲院，甚至有年紀不到10歲的小朋友表示：「我以後也想當棒球員！」陳冠宇則笑著回應：「打棒球真的很辛苦，自己從小三開始訓練，暑假在烈日下流汗、上課之餘仍持續練習。」但也正是這些日復一日的累積，才能上場迎接關鍵時刻。

《冠軍之路》24日將舉辦台北、新竹、台中3地「親子限定場」，只要前往觀影的成員至少一位為國小以下孩童，就可免費欣賞紀錄片電影，詳細活動辦法公布於報名網站。更多電影資訊請見官方臉書：https://www.facebook.com/herohitofilm

12強紀錄片票房開紅盤，陳冠宇也驚喜現身。（牽猴子提供）12強紀錄片票房開紅盤，陳冠宇也驚喜現身。（牽猴子提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中