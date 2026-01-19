《冠軍之路》票房衝破5788萬 陳冠宇向國家隊請假驚喜現身

陳冠宇（右）為12強紀錄片站台。（牽猴子提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕12強紀錄片《冠軍之路》上映後口碑持續發酵，票房累積至今正式突破5788萬元，寫下台灣紀錄片影史里程碑，其中上週末舉辦的映後特別場同樣熱血沸騰，陳冠宇還暫時向經典賽台灣隊集訓請假現身應援，跟應援團長小白、York、Travis崔維斯與啦啦隊若潼等人高喊「We are！Team Taiwan！」。

台灣隊在前年底12強賽奪冠後，掀起棒球熱潮，並透過紀錄片的上映再度引發觀眾共鳴，而目前經典賽台灣隊也在國訓中心集訓，在15日開訓當天更播放紀錄片主題曲「今天的我」。

隨著期末考結束，許多中學生跟家長進戲院一起欣賞，不只年輕世代與非球迷被感動，首位獲得奧運田徑獎牌的亞洲女子運動員的「飛躍羚羊」紀政，也分享觀影心情：「長年在國外比賽，又因個人項目，我一直很羨慕棒球選手，能在家鄉享受全場為自己和台灣加油的氛圍，真的非常感動。」她指出，運動不僅能團結人民、提升國際能見度，也能增進個人身心健康、為社會帶來正面能量，「支持運動，絕對值得成為全民運動！」

自《冠軍之路》上映以來，中職會長蔡其昌、導演龍男・以撒克・凡亞思、監製張永昌、黃瓀潢、球員、應援團、啦啦隊員分頭進行戲院跑場活動已超過80場。陳冠宇上週末也暫時向經典賽國家隊請假，驚喜現身映後特別場，他表示，透過紀錄片重新回顧比賽激動時刻格外特別，也感謝導演留下這段珍貴回憶，並鼓勵大家多多進場支持。

現場也有家長帶著孩子進戲院，甚至有年紀不到10歲的小朋友表示：「我以後也想當棒球員！」陳冠宇則笑著回應：「打棒球真的很辛苦，自己從小三開始訓練，暑假在烈日下流汗、上課之餘仍持續練習。」但也正是這些日復一日的累積，才能上場迎接關鍵時刻。

《冠軍之路》24日將舉辦台北、新竹、台中3地「親子限定場」，只要前往觀影的成員至少一位為國小以下孩童，就可免費欣賞紀錄片電影，詳細活動辦法公布於報名網站。更多電影資訊請見官方臉書：https://www.facebook.com/herohitofilm。

12強紀錄片票房開紅盤，陳冠宇也驚喜現身。（牽猴子提供）

