MLB》洋基「爵士哥」可能被交易？ 官網分析可能性

奇澤姆。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基的明星二壘手「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）上季打出「31轟、31盜」好表現，新賽季加薪超過70%來到1020萬美元，今天他被大聯盟官網點名，分析他是否有可能會在新賽季被球隊交易。

奇澤姆預計在今年3月代表英國出征經典賽，上季他在洋基隊打出生涯最佳表現，wRC+（標準化加權得分創造值）126、fWAR（勝利貢獻值）4.4、31轟都創下生涯新高，季中入選生涯第2次明星賽，季末拿到生涯首座銀棒獎。

大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）指出，奇澤姆的性格與洋基相當契合，但現在還不知道球隊是否願意季中就跟他續約，或者是在明年冬天再簽下他。球團目前的頭號大物新秀是內野手小隆巴德（George Lombard Jr.），他升上大聯盟後能勝任二壘或游擊，這也讓接受肩膀手術後回歸的沃爾普（Anthony Volpe）面臨極其關鍵的一年。

考慮到洋基隊本季的爭冠目標，要送走2026年薪1020萬美元的奇澤姆似乎不太可能，儘管洋基先前曾與小畢歇特（Bo Bichette）傳出流言，但隨著他轉投大都會，奇澤姆在季前被交易的可能性已近乎破滅。

