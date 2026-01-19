自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基「爵士哥」可能被交易？ 官網分析可能性

2026/01/19 16:31

奇澤姆。（資料照，路透）奇澤姆。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基的明星二壘手「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）上季打出「31轟、31盜」好表現，新賽季加薪超過70%來到1020萬美元，今天他被大聯盟官網點名，分析他是否有可能會在新賽季被球隊交易。

奇澤姆預計在今年3月代表英國出征經典賽，上季他在洋基隊打出生涯最佳表現，wRC+（標準化加權得分創造值）126、fWAR（勝利貢獻值）4.4、31轟都創下生涯新高，季中入選生涯第2次明星賽，季末拿到生涯首座銀棒獎。

大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）指出，奇澤姆的性格與洋基相當契合，但現在還不知道球隊是否願意季中就跟他續約，或者是在明年冬天再簽下他。球團目前的頭號大物新秀是內野手小隆巴德（George Lombard Jr.），他升上大聯盟後能勝任二壘或游擊，這也讓接受肩膀手術後回歸的沃爾普（Anthony Volpe）面臨極其關鍵的一年。

考慮到洋基隊本季的爭冠目標，要送走2026年薪1020萬美元的奇澤姆似乎不太可能，儘管洋基先前曾與小畢歇特（Bo Bichette）傳出流言，但隨著他轉投大都會，奇澤姆在季前被交易的可能性已近乎破滅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中