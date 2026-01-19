MiLB》年度10大農場左投出爐！ 紅襪兩大物被看好爭新人王

大聯盟農場10大左投出爐。（圖片取自大聯盟官網）

〔體育中心/綜合報導〕2026年的農場10大左投日前出爐，本屆榜單當中出現特殊現象，馬林魚、紅襪與運動家佔據6個名額，其中馬林魚還擁有頭號農場左投懷特（Thomas White）。

去年白襪的舒爾茲（Noah Schultz）與史密斯（Hagen Smith）分居前2名，創下史上首見第二次的罕見紀錄，今年白襪僅剩下舒爾茲還待在榜單當中，而頭號左投懷特在去年名列第三。

本屆榜單的10人當中，紅襪托勒（Payton Tolle）與厄利（Connelly Early）都已經在去年首登大聯盟，馬林魚擁有頭號左投懷特外，還有排名第5的史奈爾林（Robby Snelling，去年第10），運動家同樣有2人入選，分別是阿諾德（Jamie Arnold）與賈普（Gage Jump）。

本屆10大農場左投名單如下：

1.懷特（Thomas White）（馬林魚）

2.托勒（Payton Tolle）（紅襪）

3.安德森（Kade Anderson）（水手）

4.多伊爾（Liam Doyle）（紅雀）

5.史奈爾林（Robby Snelling）（馬林魚）

6.阿諾德（Jamie Arnold）（運動家）

7.舒爾茲（Noah Schultz）（白襪）

8.厄利（Connelly Early）（紅襪）

9.賈普（Gage Jump）（運動家）

10.卡米尼提（Cam Caminiti）（勇士）

以下為各球種的最佳人選（括號為該球種分數）：

速球：托勒、多伊爾（70）

托勒的速球在最近聯盟高層的調查獲得最多的票數，去年他在各層級直球均速為96英哩，最快可飆到101英哩，他藉著優異的出手延伸與偏低的放球點，用速球製造高達39%的揮空率；多伊爾去年在田納西時，他的速度上升到平均95英哩左右，最快100英哩。由於放球點高，加上能夠把球擺在好球帶偏高的位置，讓他飆出105次三振，成為一級聯賽中最多的投手。

托勒。（資料照）

曲球：安德森、賈普（55）

安德森最好的變化球不是曲球，但依舊能在本屆榜單左投當中名列最強，他去年投最多的是滑球，但曲球仍有著接近80英哩的速度，還有良好的下墜幅度，對手揮空率高達35%。賈普則與安德森相似，同樣是投滑球數量大於曲球的投手，他的曲球同樣也是相當強勁。

滑球：舒爾茲、懷特（70）

球探指出，懷特把他速度較慢的曲球改成80英哩出頭的滑球是項正確的決定，幫助他的K/9值從2021年的11.3上升到去年的14.6，在各層級都製造高達50%左右的揮空率。

舒爾茲連續好幾年都是滑球項目的佼佼者，儘管威力不如2024年，但仍在高階層級製造32%的揮空率，有著6呎10吋的身高加上四分之三的出手點，以及大量的水平位移，讓打者很難掌握他的招牌武器。

變速球：懷特、安德森、厄利（60）

懷特時速85英哩左右的變速球一直很穩健，但去年又有進步。這顆帶有位移效果的變化球在去年創造44%的揮空率，以及51%的滾地球率。

安德森去年在路易斯安那州立大學投變速球時越來越自在，這顆球具有良好的位移與下沉效果，他在2025年以此創造了48%的揮空率。

厄利時速80英哩初的變速球與他的速球搭配良好，因為兩者的投球動作相似，讓他在去年各個層級獲得33%的揮空率，同時也製造56%的滾地球率。

安德森在去年首輪被水手選中。（資料照）

控球：托勒、安德森、史奈爾林、阿諾德、賈普（55）

投球手感與左投手通常被視為同義詞，這五位左投都能很好地將球塞進好球帶。保送率說明了一切：托勒（小聯盟單季2.3 BB/9）；安德森（去年在LSU為BB/9為2.6）；史奈爾林（2025年在2A與3A合計BB/9為2.6）；阿諾德（2024-25年在佛羅里達州大合計BB/9為2.5）以及賈普（2024年在LSU的BB/9為2.4，去年職業首季則是2.7）。

最高天花板：懷特

從高中被選中時，懷特就憑藉著身材優勢、純粹的球威以及手臂相對較少的耗損，被認為擁有極高的發展天花板。目前懷特已經升到馬林魚體系的高階層級，代表球探早期對他的預測是正確的。懷特的球威具有一線先發投手的實力，去年更繳出14.6的K/9值，但如果他未來要成為輪值王牌，目前唯一障礙是他的控球能力（2025年BB/9為5.1）。

年度最佳新秀候選：托勒、厄利

本屆名單中10人有6人有望在下個賽季於大聯盟產生影響力，而這對紅襪隊隊友已經在去年做到了，2人在大聯盟高層調查的美聯新人王票選中都獲得選票，甚至都在季後賽中驗證了實力。厄利去年登上大聯盟後就獲得先發機會，托勒則進入季後賽牛棚，可以期待這兩位左投整年互相激勵。

竄升最快、最低出身：厄利

厄利大學前2年效力於陸軍官校，隨後轉學至維吉尼亞大學，雖然他在2023年選秀前繳出了優異數據，但當時他的球速僅維持在89-91英哩，因此並未受到太多關注。紅襪隊在該年夏天於第五輪選中這位大學即戰力，並幫助他提升球速，去年他的速球均速達到93.6英哩，最快97英哩。2024年賽季開始時，厄利甚至未進入紅襪農場的前30大新秀，隨後在2025年開季前躍升至第10名，並在2026年進入百大新秀榜單。

厄利。（資料照）

最需要證明自己：舒爾茲

白襪隊2023年高中首輪新秀，舒爾茲在健康的2024年賽季後於去年位居名單榜首，他在2024年61局中繳出1.48防禦率與73次三振、17次保送的表現，並榮獲南方聯盟年度最佳投手。雖然他在隔年22歲前就升上3A，但表現不如以往強勢，揮空率下降且保送增多，右膝髕骨腱炎顯然是原因之一，他仍有充裕的時間重回正軌，並發揮其一線先發投手的潛力。

值得注意：斯庫爾克拉夫特（Kruz Schoolcraft）（教士）

斯庫爾克拉夫特重新調整學籍後加入2025年選秀，這位來自俄勒岡州的高中生在經歷高四賽季初期的低迷後強勢反彈，最終在首輪獲選。身材高大6呎8吋的斯庫爾克拉夫特速球可達97英哩，並有至少在平均水準之上的滑球與變速球。

斯庫爾克拉夫特曾是二刀流球員，因此對於教士隊來說，在他進入職業並專注於投球後，其天花板可能相當可觀。

