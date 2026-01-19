自由電子報
桌球》最新世界排名公布！林昀儒維持第9、蔡昀恩狂升29名

2026/01/19 17:14

蔡昀恩上週在杜哈球星挑戰賽從資格賽一路殺進32強，世界排名再創新高。（取自WTT官網）蔡昀恩上週在杜哈球星挑戰賽從資格賽一路殺進32強，世界排名再創新高。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布今年第4週世界排名，上週在WTT杜哈球星挑戰賽因身體不適退賽的台灣一哥林昀儒仍居男子組第9名，台灣一姐鄭怡靜也維持在女子組21名，「風城小辣椒」蔡昀恩則大幅上升29名，來到生涯最佳的126名。

林昀儒因發燒退出杜哈球星挑戰賽男單32強賽，該站以0分作收，但總積分不受影響，排名也未變動。還在台灣養傷的高承睿小升1名成為44名，馮翊新則下跌2名來到51名，17歲的台南小將郭冠宏雖然少了去年馬斯開特挑戰賽4強積分150分，還好在杜哈球星挑戰賽闖進16強，補進115分積分，不過排名還是從66下滑至74名，廖振珽81名、張佑安107名。

男子組世界前12名都沒更動，中國好手周啟豪在杜哈球星挑戰賽男單決賽以4:2力退隊友溫瑞博，進帳600分冠軍積分，世界排名從36名躍居23，19歲的溫瑞博也從53名來到生涯最佳的31名。

女子組方面，世界排名前12同樣不變，鄭怡靜在杜哈站闖進女單16強，總分小有斬獲，但名次沒有變動；李昱諄下滑3名，跌出前50來到52名，葉伊恬也下跌2名成為57，簡彤娟82名、黃愉偼94名，本週收穫最多的是蔡昀恩，她在杜哈站從資格賽一路挺進32強，獲得50分，從155竄升至126名，再創生涯最佳。

