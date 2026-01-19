自由電子報
路跑》正妹黃郁媃二刷香港馬半馬成績再推進 挑戰「魔鬼賽道」心法更重要

2026/01/19 19:56

adidas帶領台灣長跑跑者前往香港參賽，左起林晨皓、黃華凡、詹證諠、楊婷婷、黃郁媃、徐立紘、田睿祥（記者吳孟儒攝）adidas帶領台灣長跑跑者前往香港參賽，左起林晨皓、黃華凡、詹證諠、楊婷婷、黃郁媃、徐立紘、田睿祥（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／香港報導〕國立體大長跑女將黃郁媃在2026年香港渣打馬拉松女子半程馬拉松，以1小時27分15秒的分組第5成績衝線，她說，雖然這次沒站上頒獎台，但很開心有比上次進步。

香港馬拉松是亞洲地區最具挑戰性的馬拉松賽事之一，也是世界田徑總會認證的金標賽事，這場比賽也因為有不少上下起伏的坡道，被跑者稱為「魔鬼賽道」。

黃郁媃在2024年首度參加香港馬拉松，跑出1小時27分56秒的總排第4、分組第2的成績，她表示，有了上次的經驗，比起在訓練的調整，今年她做了更多心態上的調整，不會一直看自己的配速，也不被其他跑者影響，就是按照自己的節奏去跑，過往自己不吃果膠補給，這次在進隧道前有吃，很開心成績還是有進步，但也充分感受到大家都在進步，自己得繼續加強。

對於第二度挑戰香港馬，黃郁媃表示，印象最深刻還是在12公里左右準備進隧道，第一次比賽時有砂子跟石頭飛揚的情況，這次算有改善，而在跑出隧道後馬上還有爬坡，對跑者又更是一大挑戰，她也分享自己在爬坡時如何應對，「我自己是會看看旁邊的風景和感受加油聲，算是轉移一點注意力。」

有趣的是，黃郁媃在賽前一天的暖身跑還被當地跑者叫住，她笑說：「那個人說有看我在社群網站的影片，算是有點被嚇到，但其實我更希望他是因為我跑步才認識我，這樣我會更開心。」

21歲的黃郁媃在高中才開始專練田徑，自認短跑沒天份而從事長跑，也喜歡長跑可以好好展示自己的感覺，而她也很喜歡拍自己跳舞的短影音，三不五時就在個人社群分享，累積近2萬名粉絲。

在結束香港馬之後，黃郁媃將專注5000及1萬公尺的賽事，她也特別感謝adidas在她訓練路上提供資源，以及這次的香港馬「二刷」之旅，希望能在半馬達成跑進1小時22分內的目標。

國立體大女將黃郁媃（左三）（adidas提供）國立體大女將黃郁媃（左三）（adidas提供）

